Nevarnost na Kodeljevem: punčka padla in negibno obležala

Ljubljanica naprej od Prešernovega kipa, Tromostovja in tamkaj zbranih turistov nadaljuje svoj tok mimo Kodeljevega, kjer je ena od zelenih ljubljanskih oaz, namenjenih številnim mlajšim prebivalkam in prebivalcem prestolnice. Pred nekaj leti obnovljeno otroško igrišče v parku je krasen poligon, a se je na njem pred dnevi ustavil živžav, ko je deklica – po pričanju očividke stara od pet do šest let – padla s tobogana in obležala.

Prošnja za ukrepanje

Priča se je na naše uredništvo obrnila s prošnjo za ukrepanje, da ne bi bilo več nesreč: »Tobogan na igrišču parka Kodeljevo je izjemno nevaren. Včeraj se je na približno štirimetrskem toboganu, kjer je na podestu luknja – skozi katero se lahko spustiš po drogu do tal oziroma po njem splezaš do vrha –, zgodila grda nesreča,« poroča ter nadaljuje: »Mlajša deklica je padla skozi luknjo in je, kot sem slišala, dezorientirana obležala.« Padla naj bi na »trdo podlago s kamenčki«.

Nekdo od navzočih je hitro poklical na pomoč in prihitele naj bi kar tri reševalne enote, vozilo je nesrečnico s prizorišča odpeljalo imobilizirano. Stopnje poškodb nam v UKC niso mogli razkriti zaradi varstva podatkov. Naša priča pa nadaljuje izpoved: »Po pogovoru s starši smo izvedeli, da se je podobna nesreča zgodila že pred dvema tednoma in tudi že spomladi.« Ugiba, da jih je nemara še »bistveno več«, ter zastavlja vprašanje brez odgovora: »Koliko se jih mora še zgoditi, da bodo tobogan zamenjali z varnejšim?«

Ni znano, katere poškodbe ima nesrečnica. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V resnici je bilo igrišče obnovljeno pred slabimi petimi leti, Mestna občina Ljubljana (MOL) pa je za obnovo ter opremo parka (med drugim za nova kakovostna igrala) vložila okoli pol milijona evrov. Na MOL so padec obžalovali ter upajo, da se deklica ni hudo poškodovala. Dodajajo pa tudi, da so igrala, ki jih MOL namešča na javnih ljubljanskih igriščih, varna. »Igrala imajo ustrezne certifikate za varno igro otrok. Redno jih vzdržujemo, pregledujemo in obnavljamo ali zamenjamo,« se odzivajo na varnostne očitke.

Kdo bi bil na koncu odgovoren?

Z ljubljanske občine še opozarjajo, da je omenjeni tobogan namenjen večjim otrokom, »ki ga znajo uporabljati«, uporaba igral na otroških igriščih pa da je na lastno odgovornost oziroma odgovornost skrbnikov otrok: »Otroci naj uporabljajo igrala, ki so primerna za njihovo starost.« A vsi se ne strinjajo s porazdelitvijo odgovornosti: »Odgovornost je vselej na plečih lastnika zemljišča oziroma upravljavca igrišča,« namreč meni sodni izvedenec za zunanja igrala Slavko Rudolf.

Največ padcev s trampolinov V urgentnem kirurškem bloku vodijo statistiko vzrokov poškodb: iz podatkov je razvidno, da so leta 2021 obravnavali 641 pacientov (večinoma otrok), ki so se poškodovali na igralih. Lanska poročila kažejo, da so največkrat obravnavali padce s trampolina (188), po nevarnosti sledijo padci z gugalnice (125), našteli so 63 padcev z igralnih naprav, 44 padcev pa se je zgodilo na neopredeljenih zunanjih igralih.

»Zapis ob igriščih 'igranje na lastno odgovornost' je ena velika neumnost, ki jo večkrat vidimo,« kategorično nadaljuje Rudolf ter opozarja, da od otrok ne more nihče zahtevati, da so sami odgovorni, če lahko sami pridejo na igrišče. Priporočljiva da je navzočnost staršev – a varno mora biti tudi, ko staršev ni: »Lastnik igrišča ali upravljavec je v celoti odgovoren za stanje na igrišču.«

Zapis ob igriščih: 'Igranje na lastno odgovornost' je ena velika neumnost, ki jo večkrat vidimo.

Pri tem pa je jasno, da so igrala v parku Kodeljevo namenjena otrokom različnih rasti; a sodni izvedenec opozarja, da je višina za tobogan – če ima štiri metre višine – previsoka: »Standardi narekujejo višino padca do treh metrov, odvisno od tipa tobogana, je pa običajno zahtevana višina še nižja od treh metrov.« Sodobna postavitev ter guma po tleh pa naj ne bi bistveno vplivali na nesreče: »Guma morda prepreči poškodbo glave in možganov, ne pa tudi zloma in zvinov,« je jasen Rudolf, ki sklene: »Ne smemo dovoliti, da otrok pade po nepotrebnem.«

Omahnila naj bi skozi luknjo na ploščadi. FOTO: Dejan Javornik

Sodni izvedenec Slavko Rudolf meni, da je lastnik ali upravljalec v celoti odgovoren za stanje na igrišču. FOTO: Modus-svetovanje.si