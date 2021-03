Nevarno različico virusa potrdili pri osebi, ki ni bila v tujini

Štirje primeri nigerijske različice

Institut Jožef Stefan v svoji vsakodnevni projekciji širjenja covida 19 v Sloveniji ocenjuje, da je reprodukcijsko število R v Sloveniji 1 in da bo britanska različica ob predpostavki, da je bil delež te različice 13. januarja 0,2 odstotka in da je 60 odstotkov bolj kužna, postala dominantna konec aprila, ko bi se epidemiološka krivulja lahko znova obrnila navzgor.

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) so februarja potrdili južnoafriško različico koronavirusa pri osebi, ki ni potovala v tujino. Angleško različico so doslej potrdili pri 49 osebah, le 10 jih je bilo v tujini. Pri dodatnih 55 vzorcih z mutacijo angleške različice morajo to še potrditi. V štirih vzorcih pa so potrdili t. i. nigerijsko različico.IMI je v osmo presejalno sekvenciranje virusnih različic novega koronavirusa vključil 577 vzorcev, ki so bili odvzeti med 15. in 21. februarjem. Ugotovili so 55 vzorcev z mutacijo, značilno za angleško različico. Pri njih bodo v naslednjem tednu določili celoten genom virusa in s tem potrdili ali ovrgli prisotnost angleške različice. Sicer se delež potrjenih angleških različic virusa povečuje. Doslej so to različico potrdili pri 49 osebah, pri čemer jih je deset imelo jasno epidemiološko anamnezo za potencialni vnos angleške različice v Slovenijo, ostali pa ne in so se z angleško različico verjetno okužili v Sloveniji, so navedli. Delež angleške različice med vzorci vključenimi v presejalno sekvenciranje narašča in predstavlja že okoli deset odstotkov vseh vzorcev, vključenih v presejalno sekvenciranje.Že v prejšnjem presejalnem obdobju so na IMI našli en vzorec z mutacijama, značilnima za južnoafriško različico, ki so ga v tem tednu tudi potrdili kot južnoafriško različico. Gre za osebo, ki nima epidemiološke indikacije o potovanju v tujino. V osmem presejalnem sekvenciranju pa so odkrili še dodaten vzorec z obema ključnima mutacijama, ki bo potrjen ali ovržen naslednji teden, so pojasnili.Za brazilsko različico značilne mutacije se v Sloveniji pojavljajo le v zelo nizkih deležih, in v različnih kliničnih vzorcih, so zapisali na IMI.V štirih vzorcih iz osrednje Slovenije so potrdili tudi genetsko različico B1.525 oziroma t. i. nigerijsko različico, ki je sicer najbolj razširjena na Danskem, v Veliki Britaniji, Nigeriji in v ZDA. O enem primeru različice B1.525., ki je bila poimenovana nigerijska, je že prejšnji teden poročal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Ta laboratorij naj bi sicer ugotovitve zadnjih preiskav predstavil v četrtek.