Nevarni trend že v Sloveniji, v UKC opozarjajo na povečano število bolnikov

Z očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so sporočili, da v zadnjem času opažajo večje število bolnikov z okvaro centralnega vida, ki je nastala kot posledica neposrednega gledanja v sonce, tako imenovane »solarne joge«. Ta lahko vodi v nepovratne okvare vida, opozarjajo.

Praksa temelji na neposrednem zrenju v sončni vzhod ali zahod in lahko vodi v solarno makulopatijo, pri kateri pride do trajne okvare vidnih čutnic v rumeni pegi.

»Opozorili bi, da je kakršnokoli direktno gledanje v sonce izredno nevarno in lahko vodi v nepovratno okvaro centralnega vida ali slepoto,« so v sporočilu za javnost poudarile specialistke oftalmologije UKC Ljubljana.

Kaj je solarna joga?

Privrženci verjamejo, da gledanje v sonce čisti telo, um in duha, uravnava notranje procese ter dviguje razpoloženje. Vendar pa medicinska stroka opozarja, da to početje povzroča resne in trajne poškodbe vida, predvsem solarno makulopatijo – okvaro rumene pege v očesu, kjer se nahajajo celice za centralni vid. Teh poškodb ni mogoče popraviti, posledica pa je trajna izguba ostrine vida ali slepota.

Izvaja se z neposrednim gledanjem v sončni vzhod ali zahod, pogosto traja od nekaj sekund do več minut, nekateri praktiki čas postopno podaljšujejo.

Ne obstajajo znanstveni dokazi, da ima kakršne koli zdravstvene koristi.