Nevarna najdba v Slovenj Gradcu: 66 neekspodiranih min odpeljali

V torek ob 10.47 so Pod gradom v Slovenj Gradcu pri zemeljskih delih naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva (NUS). Pripadniki enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Zahodnoštajerske, Gorenjske in Ljubljanske regije so izkopali 66 minometnih min nemške izdelave.

Najdbo so prepeljali v peskokop v Doliču v občini Mislinja. Tam so je del uničili, preostanek pa prepeljali v skladišče v Celje. Aktivnosti se bodo nadaljevale ves dan, poroča uprava za zaščito in reševanje.