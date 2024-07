Nevarna bakterija v jezerih: po tresenju in pretiranem slinjenju psa lahko doleti hitra smrt

Poletje je tu, mnogi pa skupaj s svojimi kosmatinci iščejo kotičke za ohladitev, ko so reke, jezera, bajerji ... Na gladini voda poleg živali in rastlin najdemo tudi bogat mikroskopski svet. Pri slednjem moramo biti previdni, saj so določene bakterije nevarne - sicer bolj živalim, kot ljudem, a kaj hitro se lahko zgodi, da bo vaš štirinožni prijatelj zaplaval v stoječi vodi in prišel v stisk z zelenomodrimi algami z veliko prisotnostjo cianobakterij, opozarja Neva Plut z varstva hišnih ljubljenčkov Magic Touch.

»Te bakterije proizvajajo cianotoksine, ki so zelo strupeni. Še bolj kot ljudem pa so ti toksini nevarni živalim, na primer psom. Pri zaužitju alg s pitjem vode ali že samo lizanjem kožuščka po plavanju v okuženi vodi lahko pride do odpovedi jeter. Cianotoksini se v še posebej veliki količini sproščajo v fazi razpada cianobakterijskega cveta. Spadajo med najmočnejše toksine,« opozarja Plutova, ki je dolga leta kot negovalka psov živela v Avstraliji.

V Avstraliji so lastniki psov opozorila o cianobakterijah jemali zelo resno, zraven vseh zajetij in jezer pa so bile tudi opozorilne table.

Vabijo številna jezera,a previdno pri tem, kam spuščate svoje pse. FOTO: Igor Fabjan

Kako pogoste so zastrupitve s cianobakterijami v Sloveniji? Najpogosteje se zastrupijo s THC.jem

Urška Petek, DMV, iz Šolske veterinarske ambulante ne ve, kako pogosta je smrtnost po zastrupitvi s cianotoksini v Sloveniji, saj se, kot pravi, ne vodi statistika, zakaj so psi hospitalizirani in zakaj nenadno umrejo.

So pa pri psih zastrupitve z raznimi snovmi relativno pogoste, ker radi pojedo tudi tisto, kar ni za pojesti. »V zadnjih letih je verjetno največ zastrupitev s THC-jem, z etilenglikolom (antifriz), z grozdjem, s čokolado, s humanimi zdravili, lahko pride tudi do prebavnih težav zaradi pitja morske vode ... Ampak statistike, česa je največ in kako pogosto se pojavlja, pa nihče ne vodi. Tudi dokazovanje za točno katero zastrupitev gre - sploh v primeru toksinov -, je težko in precej drago, za to se pogosto stranke zato ne odločijo,« pojasnjuje Petkova.

So obvestila pred zastrupitvijo s cianotoksini na mestu?

»Zelo, sploh v teh vročih dneh. V Sloveniji imamo vodne površine, kjer je znano, da so v vodi prisotni cianotoksini - (denimo Blejsko jezero, Perniško jezero, Koseški bajer ...). Zato odsvetujemo kopanje in pitje iz voda, kjer voda že na prvo oko ni čista, da je motna, so prisotne zelene/rjave/rdeče plasti na površini vode,« opozarja Petkovaiz Šolske veterinarske ambulante.

Poročila o previdnosti pred cianotoksini so pripravili tudi (mikrobiologi) z Oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki so v ta namen ustvarili tudi spletno stran ciano.si.

»Če na vodi opazite goščo, psu ne pustite, da se kopa, pije vodo, liže zeleno obrasle kamne ob vodi ali je ribe ali druge mrtve živali v bližini. Če pa se kljub temu okopa, ga čim prej sperite s čisto vodo, do takrat pa poskusite preprečiti lizanje dlake,« navajajo.

S prostim očesom se gošča, ki nakazuje na nevarne alge, vidi in je malo verjetno, da bi jih spregledali. »Če je ne opazite, je tveganje minimalno in gredo lahko psi normalno v vodo. Če se vseeno zgodi, da pes poje goščo ali popije vodo v bližini gošče, pa bodite pozorni na simptome, ki se navadno pojavijo v roku nekaj dni,« opozarjajo na mikrobiologi s Ciana, ki s svojim projektom želijo vključiti tudi državljane v spremljanje stanja voda v Sloveniji.

Modrozelene alge se posebej rade razmnožujejo, ko sušam sledijo poplave, ki sperejo v vode tudi veliko gnojil. »V manjših vodah, kot so bajerji in manjša jezera, je cvetenje alg vezano na površino vodnega telesa, kar se kaže v površinskih goščah. V globljih jezerih, kakršno je Blejsko, pa se cvetovi lahko pojavijo tudi v globini 20 metrov,« pa pravi Plutova.

Smrtnost hitra in zelo visoka, simpotmi pa ...

»Znaki zastrupitve z nevrotoksini so tresenje, krči, prekomerno slinjenje, nezavest in težave z dihanjem, izguba energije ali apetita,« navaja Plutova in poudarja, da v tem primeru nujno pokličite veterinarja.

Pri zastrupitvi s cianotoksini je smrtnost hitra in zelo visoka, smrt pa običajno nastopi 30 minut po zastrupitvi, ko pride do paralize dihal.

Preko alg pa lahko pride tudi do zastrupitve s hepatoroksini. Pri tem »pride do bruhanja in driske, bledih (lahko tudi rumenih) sluznic, krvavitev, šok, znaki se pojavijo v roku 1-4 ure od zastrupitve. Smrt pa običajno nastopi v roku 24 ur,« dodaja Plutova.

Pri vseh možnih nevarnostih, ki prežijo na male in malo večje kosmatince, z malo previdnosti lahko preprečimo vsaj nevarnost zastrupitve v stoječih vodah, polnih alg. Saj, tako Plutova, je za pse namreč lahko usodno celo vdihavanje že posušenih alg ob obalah.