Izkoriščanje delavcev? Vozniki v Sloveniji plačevali 200 evrov za bivanje v vlažni hiši brez ogrevanja

Po objavi prispevka v eni od oddaj na RTV o neprimernih bivanjskih razmerah filipinskih voznikov avtobusov so agencija Workforce, podjetje Arriva in ministrstva napovedali ukrepe. Filipinski delavci, ki opravljajo preizkusno obdobje pri Arrivi, so za bivanje v slabi, vlažni hiši skoraj brez ogrevanja plačevali 200 evrov na mesec.

V agenciji so se opravičili delavcem, saj jih je stanje hiše presenetilo, in jih v dveh dneh preselili v novo nastanitev. Ob tem so priznali napako, ker niso redno preverjali pogojev, in napovedali dodatne nadzorne mehanizme ter izboljšano komunikacijo z delavci.

Arriva zahtevala ukrepe, ministrstva obsojajo izkoriščanje

V Arrivi so poudarili, da si prizadevajo za primerne bivalne razmere vseh zaposlenih ter so od agencije Workforce zahtevali takojšnje ukrepe in po potrebi spremembo nastanitve. Napovedali so redne preglede bivalnih pogojev in vzpostavitev kanala za neposredne prijave težav.

Tujih delavci so pogosto zavedeni z lažnimi obljubami in živijo v nehumanih razmerah.

Na ministrstvu za delo opozarjajo, da se tuji delavci pogosto srečujejo z izkoriščanjem, podjetja pa so uvoz delovne sile spremenila v poslovni model za nižanje stroškov. Zato pripravljajo nabor ukrepov za kaznovanje kršiteljev in omejevanje socialnega dampinga.

Tuji delavci so pogosto podvrženi izkoriščenju. FOTO: Leon Vidic/delo

Ministrstvo za zunanje zadeve je izrazilo odločno obsodbo kršitev pravic filipinskih delavcev in pozvalo k prijavi takšnih primerov organom pregona. Ob tem so poudarili, da je bil memorandum med Slovenijo in Filipini sprejet prav z namenom zagotavljanja varnega in pravičnega zaposlovanja tujih delavcev.

Sindikati: Izkoriščanje tujih delavcev postaja sistemski problem

Sindikati opozarjajo, da izkoriščanje delovne sile v Sloveniji narašča, predvsem pri tujih delavcih, ki so pogosto zavedeni z lažnimi obljubami in živijo v nehumanih razmerah. Predsednik KS 90 Damjan Volf poudarja, da bi moral sistem zagotavljati dostojne plače in varne pogoje za vse delavce, ne pa da podjetja izkoriščajo uvoz delovne sile za povečevanje dobičkov.

Sindikalisti tudi opozarjajo, da bi lahko filipinski delavci kmalu odšli v Italijo ali Avstrijo, kjer so plače precej višje, težave v slovenskem javnem potniškem prometu pa se bodo nadaljevale. Zato pričakujejo odločnejše ukrepe države, ki bi zagotovili enake pogoje za vse delavce in preprečili socialni damping.