Neustrašni Izolanki, ki vsak dan, ne glede na temperaturo, plavata v morju

Bil je eden tistih dni, ko je koledarska zima počasi jemala slovo in mogoče prav zato še bolj pokazala svoj mrzli obraz. Pa vendar se je zdelo, da je Svetilnik, kot pravijo mestni plaži v Izoli, prijazno zavetje pred burjo in da sončni žarki prijetno grejejo peščico obiskovalcev. Potem se je zaslišalo čebljanje dveh nasmejanih obrazov. »Lahko vama pokaževa, kako hitro se znava sleči in nato tudi obleči,« sta obljubili Ana Lončar in Ewa Wrobel Bonin, ki zadnja tri leta redno plavata v (ledeno) mrzli vodi. Obljubo sta držali in že kakšno minuto zatem skočili v vodo, katere temperatura ni presegla 8,5 stopinje Celzija. In ne le to: morje je bilo za nameček polno morskih klobukov.

