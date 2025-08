Neurje v Italiji, Slovenci izdali opozorila: Prihaja drastična vremenska sprememba, možen uničujoč veter in toča

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, sončna obdobja so možna predvsem ponekod v južni in vzhodni Sloveniji. Nastajale bodo plohe in nevihte, popoldne tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in kakšno nevihto. Čez dan se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 19 do 26 stopinj Celzija.

Opozorilo

Danes popoldne bodo nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra in nalivi. Lokalno je možna tudi toča.

Obeti

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek kaže na sončno in suho vreme.