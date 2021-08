Neurje ni prizaneslo, poglejte, kje je bilo najhuje (FOTO)

Podrto drevo v Ljubljani. FOTO: T. V.



Neurje podiralo veje in drevesa



Strela poškodovala streho objekta

Ponoči je neurje z močnimi sunki vetra in s krajevnimi nalivi prešlo državo in povzročalo težave predvsem v osrednjem območju Slovenije. Zaradi močnega vetra in razmočenih tal se je podrlo več dreves, ki so padala na ceste, objekte in vozila. Odkritih je nekaj streh, ponekod je poškodovana infrastruktura, poroča uprava za zaščito in reševanje.Po podatkih iz regijskih centrov za obveščanje je bilo do 6. ure zjutraj zabeleženih 38 dogodkov. Za odpravljanje posledic neurja so aktivirali 22 prostovoljnih enot in dve poklicni ter ostale pristojne službe. Nekatere posledice neurja razkriva šele jutro, zato se število zabeleženih dogodkov povečuje.Neurje je povzročalo težave v občinah Laško, Zreče, Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Kranjska Gora, Šenčur, Grosuplje, Ljubljana, Logatec, Medvode, Vrhnika, Pesnica, Dolenjske Toplice pa tudi drugod. Iz Škofje Loke poročajo o treh dogodkih.O največ dogodkih sicer poročajo z območja Mestne občine Kranj, kjer so doslej zabeležili 20 prijav. Aktivirali so kranjske poklicne gasilce in prostovoljna gasilska društva. Predvsem so se ukvarjali s polomljenimi vejami in drevesi, o hujših posledicah pa ne poročajo.Na celotnem Gorenjskem je bilo, kot so povedali na kranjskega regijskem centru za obveščanje, približno 30 dogodkov. Burno vremensko dogajanje se je najprej začelo na območju kranjskogorske občine in potem nadaljevalo proti osrednjemu in vzhodnemu delu države.O večjem številu prijavljenih dogodkov poročajo tudi z Vrhnike in iz Logatca.Meteorna voda je po jutranjih podatkih zalila dva objekta.V naselju Veliki Rigelj v občini Dolenjske Toplice je strela poškodovala streho objekta. Gasilci iz Podturna so streho prekrili z nadomestno kritino ter protipožarno pregledali objekt.V Hotedršici v občini Logatec pa je veter odlomil dimnik stanovanjske hiše.Na območju Rimskih Toplic in v Zrečah so ponoči s cest odstranjevali podrto drevje.