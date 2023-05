Uničujoča toča pri bralcu: Težko opisljivo in res strašljivo

Včerajšnje neurje je znova povzročalo težave po državi. Samo na območju Mestne občine Maribor so zabeležili 83 dogodkov, potrebnih obravnave. V stavbi JZ GB Maribor je bil ustanovljen štab, v katerega so bila aktivirana in poklicana vsa prostovoljna društva v občini. Gasilci JZ GB Maribor in prostovoljni gasilci so urejali in pokrivali plazove, ki so ogrožali hiše in ostale objekte ter ceste. Opravljali so črpanja vode iz poplavljenih objektov, trgovin, industrijskih objektov, večjih stanovanjskih objektov in šol, odstranjevali so podrta drevesa, nudili pomoč pri pokrivanju odkritih streh, reševali poplavljena vozila in reševali osebo, ki jo je ogrožala hitro narasla voda iz potoka.

Težave tudi drugod po Sloveniji

V Občini Hoče-Slivnica so gasilci izčrpali vodo iz kleti večjega objekta in delno sanirali cesto, ki jo je odnesla meteorna voda. Tudi Prebold in Žalec, Kungoto in Celje so zajeli močni nalivi, ki so povzročili materialno škodo na stanovanjskih objektih. Posledice še odstranjujejo.

V Občini Selnica ob Dravi so zabeležili sedem dogodkov. Gasilci so črpali vodo iz zalitih kleti, delno sanirali in pokrivali zemeljske plazove, ki so ogrožali hiše, ter počistili zasuti odvodni kanal, kjer je tok meteorne vode že ogrožal cesto.

V Občini Lenart so podrto drevo razžagali in ga odstranili s ceste.

Gasilci so bili na delu tudi v Črni na Koroškem, Mislinji, Polzeli, vendar o podrobnostih še ne poročajo. Na cesti iz Črne proti prelazu Sleme se je sprožil plaz.

V občini Pesnica so imeli težave s sprožanjem plazov. Gasilci so jih delno sanirali in pokrili.

Izpoved bralca

Svojo izkušnjo z včerajšnjim uničujočim neurjem je opisal tudi bralec iz Počehove, nedaleč od Maribora: »Toča/bobnenje tenis žog brez dežja, nato golf žogice z dežjem, nato češnje v močnem nalivu. Eno uro in kupi toče, polni žlebovi, zalite kleti, stolčeni vrtovi in sklesteno drevje in žive meje. Težko opisljivo in res strašljivo.«

