Neurja zajela del države, pristojne službe na pomoč

Poročajte nam! Je tudi vas zajelo neurje. Pošljite fotografije preko spodnjega obrazca.

Nekaj pred 18. uro je na Center za obveščanje, Upravo za zaščito in reševanje, deževala poplava klicev zaradi neurja in potrebne pomoči. Tako poročajo o nevihtah na območju Maribora, Slivnice, Rače-Frama, Šentilja, Majšpreka, Ormoža, Velenja, Lovrenca na Pohorju, Laškega.Kot kaže težave povzroča močan veter, ob tem pa pada še toča. Aktivirali so prostovoljna teritorialna gasilska društva. Enote o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo.Na Neurje.si poročajo o večji toči v Radljah ob Dravi in v Vuzenici.Agencija za okolje je sicer opozorila na nevarnost močnih nalivov, vetra in toče v nedeljskem popoldnevu in večeru