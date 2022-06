Neurja pustošila po Sloveniji: voda zalivala kleti, strela udarila v hišo in zanetila požar (VIDEO)

Napovedi vremenoslovcev so se žal uresničile, saj so v torek večji del države popoldne in zvečer zajeli močni nalivi in nevihte. Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah pristojnih služb, zvečer so imeli gasilci polne roke dela. Portal Neurje.si je objavil nekaj posnetkov z različnih koncev države.

Ob 18.42 je med neurjem v Ojstriški vasi v občini Tabor voda zalivala kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ojstriška vas - Tabor in Kapla- Pondor, ki so iz prostorov izčrpali in posesali vodo. V pripravljenosti so bili gasilci PGD Loke.

Okrog 20.27 ure je območje Šmarja pri Jelšah zajelo neurje. V Koretnem je ob tem strela udarila v pomožni objekt. Začetni požar so pogasili prisebni občani sami, gasilci PGD Šmarje pri Jelšah pa so pregledali objekt in del poškodovane strehe prekrili s folijo. Ob 20.56 je na Gallusovi ulici v Šmarju pri Jelšah meteorna voda zalivala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Šmarje pri Jelšah, ki so preusmerili tok vode stran od objekta.

Ob 21.22 je na Delavski ulici v Šentjurju zaradi neurja voda zalila prostore stanovanjske hiše. Posredovali so so gasilci PGD Šentjur in vodo izčrpali. Zjutraj pa so gasilci PGD Šentjur izvozili na pomoč na Jerinovo ulico v Šentjurju, kjer je meteorna voda povsem zalila okolico stanovanjske hiše v fazi izgradnje in vodo izčrpali.

Okrog 19.49 je območje občine Slovenske Konjice zajelo neurje. Posledično je v prišlo do izpada električne energije, brez elektrike je bilo 1445 odjemalcev. Delavci Elektra Maribor so okvaro odpravili. Ob 20.32 je v Ločah meteorna voda zalivala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Loče, ki so sprostili meteorne jaške in omogočili odtekanje vode. Ob 20.40 je v Zbelovski Gori meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Zbelovo in PGD Slovenske Konjice, ki so prekopali cesto in preusmerili tok vode ter posesali vodo iz objekta. Ob 20.53 je na Grajski ulici v Ločah strela udarila v stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Loče in PGD Slovenske Konjice, ki so objekt pregledali ter ugotovili, da do požara ni prišlo.

Ob 20.50 je na Malem Bregu meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Loče ki so prekopali jarek in odvedli tok vode stran od objekta. Ob 21.38 je na Grajski ulici v Ločah, po predhodnem udaru strele in kljub pregledu objekta s strani gasilcev, zagorelo na ostrešju stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Loče in PGD Slovenske Konjice, ki so požar omejili in pogasili, izrezali ožgani del ostrešja in odstranili poškodovani izolacijski material, nato pa celoten objekt temeljito pregledali. Ogenj je poškodoval približno 2 kvadratna metra ostrešja.

Ob 21.28 je med nalivom v Logu v občini Rogatec voda zalivala strešne prostore dveh stanovanjskih hiš. Posredovali so gasilci PGD Dobovec in Rogatec, ki so opravili ogled objektov ter ugotovili, da gre za posledico poškodovane kritine zaradi toče pred nekaj dnevi in da zaradi dotrajanosti kritine trenutna sanacija ni možna.

Ob 21.03 je območje Rogaške Slatine zajelo neurje. V Malih Rodnah je strela udarila v ostrešje stanovanjskega objekta, posledično pa je prišlo do požara. Posredovali so gasilci PGD Rogaška Slatina in PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so zavarovali kraj dogodka, požar omejili in pogasili ter pregledali objekt. Ogenj in dim sta uničila inventar na podstrešju ter poškodovala oplesk. Meteorna voda je zalila več kleti. Gasilci posledice neurja na območju Rogaške Slatine še vedno odpravljajo.

Ob 19.25 je občino Mislinja zajelo neurje. Posredovala so vsa tri prostovoljna gasilska društva v občini, ter delovni stroji. Gasilci so črpali meteorno vodo iz objektov, čistili zamašene propuste. Neurje je poškodovalo in uničilo več lokalnih cest ter sprožilo dva plazova. Narasla reka Paka je v Gornjem Doliču uničila most lokalne ceste Gornji Dolič - Kozjak.

Ob 22.55 je zaradi neurja v občini Črnomelj meteorna voda zalila in ogrožala več stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov. Zalitih je bilo več cest, parkirišč in vozil. V času neurja je strela udarila v električno omarico stanovanjske hiše v Črnomlju ter v ostrešje stanovanjske hiše v naselju Tribuče, kjer je prišlo do poškodb ostrešja in dimnika. Objekte so pregledali in zaščitili. Gasilci so črpali vodo iz zalitih objektov, cestišč ter parkirišč, čistili prostore objektov, odstranjevali nanose blata in peska ter pomagali pri odstranjevanju vozil. Na več lokacijah so postavili protipoplavne vreče in preprečili vdor vode v objekte.

Neurja so zajela tudi večji del Štajerske, Pomurja in Koroške. Vreme pa ni prizaneslo niti prebivalcem Velikih Lašč in Žužemberka.