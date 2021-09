Neuradno: Za zaposlene v državni upravi le še PC

Nedavne napovedi ministra za gospodarstvo, da se bo za zaposlene v državni upravi veljal le pogoj cepljen ali prebolel, se uresničujejo. Po neuradnih podatkih RTV Slovenije naj bi vlada danes ali v petek sprejela odločitev, da od 1. novembra pogoj testiranja za zaposlene v državni upravi ne bo več veljal. To pomeni, da se bodo lahko v državni upravi delali le še tisti, ki so preboleli covid ali so bili cepljeni.Določili naj bi, da morajo zaposleni do 1. oktobra prejeti prvi odmerek cepiva, najkasneje do 1. novembra pa morajo biti polno cepljeni.Kaj spada pod državno upravo? Na seznamu državni organi se nahajajo organi, pomembni za delovanje države. To so predsednik in predstavniška organa državni zbor in državni svet, državna uprava (vlada, predsednik vlade, ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, upravne enote), ustavno sodišče, sodišča (vrhovno sodišče, višje sodišče, okrožno sodišče, okrajno sodišče, delovna in socialna sodišča) ter ostali državni organi in pravne osebe javnega prava (agencije, javni skladi, izvajalci socialnega zavarovanja).Poročajo še, da naj bi vlada zvišala PCT mejo id 12. na 15 let. Če se bo epidemiološko stanje še naprej zaostrovalo, pa naj bi za vse zaposlene uvedli, da se morajo za opravljanje dela testirati dvakrat na teden.