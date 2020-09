Neuradno: v Sloveniji zabeležili 190 primerov okužb

Okužbe se širijo na zabavah

Po neuradnih rezultatih Dela so v četrtek zabeležili 190 novih primerov novega koronavirusa, torej največ doslej. Koliko je bilo testov, še ni znano.Dan prej, v sredo, je bilo pri nas 2848 testov na novi koronavirus, od tega je bilo 122 pozitivnih, kar je manj kot dan prej, ko smo skoraj dosegli rekord. Ta je bil dosežen 17. septembra, ko so potrdili 137 novih okužb. Tisti dan so opravili tudi največ testiranj, in sicer 3557.Po besedahz NIJZ je incidenca v Sloveniji visoka (v sredo je bila 68,4 primera na 100.000 prebivalcev). Nekoliko več potrjenih primerov okužbe je pri ženskah (2342 moških, 2474 žensk), več je tudi okužb med zdravstvenimi delavci in v domovih za starejše.Prenosi se po besedah Čakševe zgodijo v lokalnem okolju, po podatkih tistih, ki jih anketirajo, so to največkrat zasebna druženja. Vladni govornikje v sredo omenil, da vlada išče pravno podlago za omejitev zasebnih druženj.V bolnišnicah se je v sredo zaradi covida 19 zdravilo 63 pacientov, od tega 13 na intenzivni negi, trije več kot dan prej. Umrli sta dve osebi, obe iz domov za starejše. Skupaj je v Sloveniji umrlo že 145 ljudi.