Neuradno: Ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje novele zakona o RTV

Ustavno sodišče naj bi odpravilo začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija, poroča N1 in dodaja, da gre za zadaj za neuradne informacije. Če informacije držijo, to pomeni, da se lahko novi svet RTV Slovenija dokončno konstituira.

Dodajajo, da naj bi za umik zadržanja glasovali štirje sodniki, in sicer: Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar. Proti pa naj bi glasoval Rok Svetlič, sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič pa naj ne bi glasovala.

Odločitev je padla po tem, ko je ustavno sodišče sredi februarja začasno zadržalo izvrševanje treh prehodnih določb novele zakona o RTVS, ki urejajo končno konstituiranje sveta zavoda in posledično drugih novih organov RTV Slovenija. Če so ustavni sodniki umaknili zadržanje vseh treh členov, to pomen, da se lahko novi 17-članski svet RTV Slovenija končno konstituira. 15 dni po konstituiranju pa mora nato izvesti tudi razpis za novo upravo, ki bi nadomestila zdajšnjega generalnega direktorja.