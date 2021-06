Neuradno: umrl Ivan Zidar

Od prejemnika priznanj ...



... do pravnomočnega obtoženca

Po naših neuradnih informacijah je ponoči v 83. letu starosti umrl, sprva velikan slovenskega gradbeništva, nato pa prvoobtoženi v tako imenovani aferi Čista lopata. V zadnjih letih se je tudi zaradi bolezni povsem umaknil iz javnosti.Zidar se je rodil 30. oktobra 1938 v Škrabčah. Po diplomi na ljubljanski Fakulteti za strojništvo (1968) se je zaposlil v podjetju Slovenija ceste v Ljubljani, sprva kot projektant. Od leta 1971 je bil direktor Mehaničnih obratov, ki so postali največji proizvajalec opreme in naprav za predelovanje kamnin v tedanji Jugoslaviji. Leta 1974 je bil imenovan za direktorja podjetja Slovenija ceste, istočasno pa je vodil Poslovno združenje gradbenih podjetij za izgradnjo avtocest in hidroelektrarn (GAST) v katero so bila združena podjetja Primorje Ajdovščina, Gradis in Slovenija ceste.Leta 1978 je prejel najvišje priznanje Gospodarske zbornice Jugoslavije – gospodarstvenik leta, nemška gospodarska zbornica pa mu je leta 1982 podelila posebno priznanje za zasluge pri krepitvi gospodarskih odnosov med obema državama. Prejel je tudi več visokih državnih odličij, med drugim je prvi v Sloveniji prejel nagrado PIARC za izjemne dosežke pri razvoju slovenske cestne stroke.Po uspešni izvedbi integracijskih procesov, ko se je več podjetij združilo v podjetje SCT (Slovenija ceste Tehnika) je postal njegov glavni direktor (1980) in tako vzpostavil gradbeni sistem.SCT je bilo v 80. letih 20. stoletja z velikimi projekti, ki jih je 11.000 delavcev uresničilo doma in v tujini, predvsem v Iraku in Libiji, največje gradbeno podjetje na območju Jugoslavije. Po letu 1990 je zaradi krize investiranja v Sloveniji in svetu zmanjšalo obseg poslovanja ter zaposlenih. Nov zagon je bil v podjetju prisoten od leta 1994 zaradi novega začetka izgradnje slovenskega avtocestnega križa.Julija 1999 je nadzorni svet Zidarja imenoval za predsednika uprave delniške družbe SCT, nadzorni svet delniške družbe SCT pa je julija 2004 sprejel sklep o ponovnem imenovanju Ivana Zidarja za predsednika uprave družbe do leta 2009.Leta 2008 je bila proti Zidarju in vodstvenim delavcem drugih gradbenih podjetij, med katerimi je bila tudi, v t. i. aferi Čista lopata sprožena preiskava zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in kartelnega dogovarjanja.Neslavni konec »gradbenega barona« je pomenil začetek stečajnega postopka podjetja SCT v letu 2011 in sodni pregon zaradi očitanih goljufij. Višje sodišče je marca 2013 zavrnilo pritožbe nad razsodbo prvostopenjskega sodišča, ki je spoznalo Zidarja in še sedem soobtoženih za krive nepravilnosti v postopku javnega naročila za gradnjo novega centra za kontrolo zračnega prometa na brniškem letališču in jim dosodilo zaporne kazni. Zidar zaporne kazni zaradi bolezni nikoli ni odslužil.