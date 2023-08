Neuradno: tako se je odločila vlada glede cen pogonskih goriv

Vlada naj bi v sredo na dopisni seji po neuradnih informacijah posegla v trošarine in preprečila dvig cen pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Tako naj bi v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, ki se bo začelo v četrtek, cene ostale na dosedanjih ravneh, ko je treba za liter bencina odšteti 1,511 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,558 evra.

Trenutne cene pogonskih goriv, ki so začele veljati 1. avgusta, bi sicer morale veljati do vključno ponedeljka, 14. avgusta. Zaradi zaporednih praznikov, ki sta tudi dela prosta dneva - v ponedeljek je bil dan solidarnosti, namenjen pomoči prizadetim v poplavah, danes pa je Marijino vnebovzetje - je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo prejšnji teden sporočilo, da bodo cene ostale nespremenjene vse do vključno srede, 16. avgusta.

Po nekaterih izračunih naj bi se podražilo

Če vlada v sredo ne bi posegla v trošarine, bi se s četrtkom precej podražil dizel. Po izračunih časnika Finance bi se dizelsko gorivo ob nespremenjenih trošarinah podražilo na 1,65 evra, medtem ko bi bila podražitev bencina manjša, za liter bi bilo treba odšteti 1,52 evra. A do podražitve zaradi vladnega posega v trošarine vendarle naj ne bi prišlo.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.