Neuradno: število okužb znova poskočilo, padel novi rekord

V nedeljo sestanek vlade in svetovalne skupine

Očitno so se napovedi, da lahko pričakujemo še kakšen rekord, uresničile. Siol neuradno poroča, da smo v Sloveniji v petek zabeležili 897 novookuženih s koronavirusom, kar je najvišje število potrjenih primerov do zdaj. Podatki o številu opravljenih testov še niso znani.V četrtek so v Sloveniji ob 5.196 testih potrdili 834 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je po podatkih sledilnika covid 19 v četrtek zdravilo 242 bolnikov, od tega na intenzivnih oddelkih 45.Vladni govorec za covid 19je v oddaji 24 ur zvečer napovedal, da se bo krizna skupina vlade s svetovalno skupino ministrstva za zdravje sestala v nedeljo zvečer. »Znova bomo pogledali razmere, prisluhnili svetovalni skupini, pogledali načrt ukrepov, ki ga imamo pripravljenega za ta drugi val covida 19, ki zdaj poteka. In po tehtanju in ocenjevanju vseh posledic se bomo pač morali odločiti, ali so potrebni še dodatni ukrepi, kateri, kje in kdaj,« je dejal.Kot je spomnil jeopozorila, da je potreben teden, 10 dni, da bomo ocenili, ali smo pri tem uspešni. »Če se to ne bo začelo kmalu kazati, bomo morali sprejeti bolj drastične ukrepe. Samo mi lahko tukaj v Sloveniji zamejimo virus, nihče drug, nobena soseda nam pri tem ne more pomagati in zato je to pač trenutek resnice za vse nas,« je sklenil Kacin.