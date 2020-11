Šole ostajajo zaprte, Hojsu ob spremembah glede omejitve gibanja nerodno (VIDEO)

Šole bodo učencem in dijakom zagotavljale brezplačne tople obroke

Ministrstvo za izobraževanje je občinam in šolam poslalo okrožnico, po kateri naj bi občine prevzele organizacijo kuhanja in razvoza kosil za vse otroke, ki imajo brezplačno kosilo v osnovnih šolah in malico v srednjih šolah. Na spletnih straneh šol, občin in v lokalnih medijih bo objavljen poziv učencem in dijakom, da se prijavijo na topli obrok.

Hojs: Ali smo res tako zašli v birokracijo?

Dejavnosti, kjer je nizka možnost za okužbo, se lahko odprejo

Drugi val epidemije se približuje vrhuncu, končuje pa se tudi teden podaljšanih počitnic za osnovnošolce. V srednjih šolah in fakultetah pouk ta teden poteka na daljavo. Šolska ministricaje na popoldanski novinarski konferenci sporočila, kako bo šolanje potekalo prihodnji teden. »Na podlagi pravkar sprejetega vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju šolanja, izobraževalni zavodi ostajajo zaprti,« je uvodoma dejala. Vrtci bodo na podlagi odločitve županov izvajali samo nujno varstvo. Šolanje bo za vse učence prihodnji teden potekalo na daljavo, je sporočila ministrica.Kot je pojasnil, je vlada na dopisni seji odločila o spremembah pomembnih odlokov, ki občutno vplivajo na življenja vseh državljanov. »Današnje odločive vlade upoštevajo stališče strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje in v obzir jemljejo še vedno zelo resne epidemiološke razmere. Želja vseh nas je, da čim prej zajezimo epidemijo in verjamem, da smo na dobri poti,« je dejal Kacin in dodal, da to dokazujejo tudi številke, ki so jih sporočili dopoldne Kustečeva je poudarila tudi, da je v teh krkih časih pomembno, da si znamo prisluhniti, se slišati in si pomagati. »Šole bodo kot do sedaj z vami in z vsemi šolajočimi imele vzpostavljene kontakte in komunikacijske kanale. Za namene pouka na daljavo je zavod za šolstvo pripravil posebno spletno povezavo pod zavihkom Podpora zavoda Republike Slovenije za šolstvo za pouk na daljavo in objavil tudi že do sedaj pripravljene usmeritve in priporočila. Prav posebej za učence razrednega pouka ter učence s posebnimi potrebami,« je dejala ministrica.Notranji ministerje dejal, da mu je ob predstavitvi današnjih sprememb, malce nerodno. Vprašal se je, ali smo v Sloveniji tako zašli v birokracijo, da so morali te spremembe sploh sprejeti, in dejal, da med pravnimi vprašanji, ki so se pojavila, pogreša zdravo pamet. Odlok o omejitvi gibanja ostaja enak, so pa tam morali spremeniti nekatere besede oziroma besedne zveze.Na pobudo varuha človekovih pravic so morali po besedah Hojsa besedo pri izjemah glede družinskih članov, besedno zvezo »zakonski otrok« spremeniti v »otrok«. Druga sprememba pa se je nanašala na izjemo pri prihodu na delo in odhodu iz dela. Prej je bilo navedeno »prihod in odhod na delo«, kar je menda povzročilo nekaj zmede, ali sme posameznik oditi iz dela, brez da bo zato kaznovan.Spremembe pa so tudi na področju potovanja v tujino. Na rdeči seznam bo po novem uvrščena tudi Srbija. Minister je ob tem pozval, da se na potovanja odpravimo le, če je res nujno, saj se epi razmere poslabšujejo povsod.Sekretarka na gospodarskem ministrstvuje dejala, da se bodo z jutrišnjim dnem odprle nekatere dejavnosti, kjer je zaradi narave dela zelo majhna možnost prenosa okužbe. Dovoli se obratovanje otroških trgovin, trgovin s pohištvom in avtomobili, pa tudi saloni, kjer ponujajo pedikuro. Odprejo se lahko tudi fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstva in zlatarstva.Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate v spodnjem videu.