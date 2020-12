Neuradno: odprtja šol in vrtcev letos ne bo

Starši slovenskih otrok še vedno ne vedo, kdaj bodo ti lahko znova odšli v šolo ali vrtec. Kljub temu da se je omenjalo, da bi se za učence prve triade lahko zavodi odprli že prihodnji teden, očitno otroci letos ne bodo več sedli v šolske klopi. 24ur na facebooku neuradno poroča, da šole in vrtci za nikogar ne bodo odprli vrat najmanj do 4. januarja. Šele takrat naj bi se pogovarjali o morebitnem vračanju prve triade, vse pa da bo odvisno od našega obnašanja v decembru.Preberite tudi: Kacin pojasnil visok delež pozitivnih in razkril novo žarišče okužb (VIDEO) V oddaji Dobro jutro je šolska ministricadejala, da še ni mogoče napovedati, kdaj bi učenci lahko sedli v šolske klopi . »Ta trenutek še ne morem nič zagotovo povedati, bomo pa to vračanje uvajali postopoma, predvsem najprej za najbolj ranljive oz. občutljive skupine, to je prva triada in za učence z učnimi težavami. Potem pa počasi naprej, takoj ko dobimo zeleno luč.« Dodala je, da bodo morali zelo skrbno vstopati nazaj v šole. »Nošenje zaščitnih mask ne sme biti več vprašanje ali stvar debate, poleg tega bo treba prezračevati, razredi se ne bodo smeli mešati (ostajanje v mehurčku), veliko dodatnih smernic tega obdobja, ki pa smo se jih na neki način že navadili. Dokler je virus med nami, moramo sobivati in se prilagajati.«