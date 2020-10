Neuradno: Številke vse bolj rdeče, število okužb skokovito poskočilo

V torek je bilo po neuradnih podatkih potrjenih 707 novih primerov okužbe s koronavirusom, poroča Siol. Opravljenih je bilo 4902 testov, kar je največ doslej. Da je bilo včeraj več kot 500 okuženih do 20. ure, je sinoči potrdil že vladni govorecVlada bo na današnji seji odločala o novih ukrepih za zamejitev širjenja novega koronavirusa. Glede na število potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covidom 19 so izpolnjenji pogoji za izvajanje tretjega svežnja ukrepov iz vladnega načrta.Tretji sveženj med ukrepi predvideva karanteno posameznih občin oziroma regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe, pravilo ene stranke pri frizerjih in kozmetičarkah, prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah oziroma regijah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Pri tem ni nujno, da vlada sprejme vse naštete ukrepe.Kacin je zjutraj na poti v Ljubljano objavil romantične fotografije sončnega vzhoda in zapisal, da je pred nami prekrasen sončen dan. »A covid-19 pleše hitreje kot kadarkoli doslej. Ta hip še čakamo na končne številke, ki bodo res visoke, vas pa prosim da dosledni nosite maske, povsod... In naložite si aplikacijo Ostanizdravv, če je še nimate. Taki časi so...,« je zapisal.