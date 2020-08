Neuradno: koronakriza utegne prestaviti odprtje Ikee v Ljubljani (FOTO in VIDEO)

Ikea v Ljubljani. FOTO: A. Š. B.

Uradno vzrok varnost obiskovalcev in zaposlenih, neuradno tudi ekonomski razlogi

300 delovnih mest, obiskovalcem na voljo tudi restavracija

Ikea v Ljubljani že dobiva svojo pravo podobo. Zunanjost objekta že krasita značilna modra barva in rumeni napis. Pri trgovcu smo preverili, ali dela potekajo v skladu z načrtom in ali je že znan datum težko pričakovanega odprtja.Že dlje časa se omenja, da bo Ikea svoja vrata odprla letos jeseni, a nam tega v Ikei niso mogli potrditi. Pojavile so se tudi govorice, da utegne koronakriza prestaviti odprtje, predvideno nekje do oktobra. »Datum odprtja še ni znan. Takoj ko bomo imeli točen datum, ga bomo z veseljem potrdili in ga sporočili javnosti,« so nam odgovorili s sedeža družbe IKEA SEE v Beogradu.Po Ikejinih dosedanjih izkušnjah je za gradnjo takšne trgovine običajno treba 12 mesecev od začetka gradnje. Po njihovih besedah pa je treba pri tem upoštevati tudi vremenske razmere, razmere na lokaciji, pridobivanje posameznih potrebnih dovoljenj itd. »Čeprav želi družba Ikea trgovino v Ljubljani odpreti čim prej, naša absolutna prioriteta ostaja zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih in obiskovalcev,« zagotavljajo v družbi.Med piarovsko obarvanimi pojasnili Švedov gre razbrati: korona je Ikei v Ljubljani temeljito načela načrte z odprtjem. Med dejavniki tveganja je poleg zdravja zaposlenih in obiskovalcev tudi ekonomija: če bodo ob novem valu koronavirusa jeseni trgovine spet zaprte (ali bodo delovale le v omejenem obsegu), to pomeni hud finančni udarec za trgovca, ki mora zaposlenim še vedno izplačevati plače, prihodkov pa ne bo.Kot so razkrili v videu, ki prikazuje gradnjo Ikee v slovenski prestolnici, bodo obiskovalcem ponujali 9500 izdelkov in dodatkov za notranjo opremo. Tam bo na voljo tudi restavracija, ki bo sprejela 450 ljudi. Ponujali bodo mešanico značilne švedske hrane in tradicionalnih slovenskih jedi. Kot so v preteklosti že napovedali, bo Ikea v Ljubljani zaposlila 300 ljudi.