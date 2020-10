Drugi dan zapored več kot 1600 okužb

Trenutne razmere v Sloveniji. FOTO: A. L.

Trenutne razmere v Sloveniji. FOTO: A. L.

Okuženi starostniki v Terme Topolščica

Stanovalce slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom – v zadnjih 11 dneh so potrdili okužbo pri 38 stanovalcih in treh zaposlenih -, bodo preselili v Terme Topolšica. Vodstvo term je namreč za njihovo začasno bivanje ponudilo wellness center Zala, bodo pa zanje tam skrbeli zaposleni iz doma starostnikov. Za zdravstveno oskrbo stanovalcev v termah bo v povezavi z zdravnico za dom skrbel zdravnik iz Bolnišnice Topolšica. Tja bodo preselili tudi stanovalce, ki so v bližnji bolnišnici.



Nove okužbe v DSO-jih

V Domu sv. Jožefa v Celju in Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu so se pojavile nove okužbe s koronavirusom tako pri stanovalcih kot pri zaposlenih. V celjskem domu je tako okuženih 24 stanovalcev in 12 zaposlenih. Na Grmovju pa so okuženih štirje stanovalci in šest zaposlenih.



Kot je na spletnih straneh Doma Nine Pokorn zapisal direktor doma Tomaž Lenart, viri okužb pri zaposlenih izvirajo izključno iz ožjega domačega okolja in potekajo zelo asimptomatsko ali z zelo blagimi simptomi, nekateri od njih pa v tem času tudi niso bili v delovnem procesu in stiku s stanovalci oz. sodelavci. Vse štiri stanovalce, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so že premestili v rdečo cono, kjer se počutijo dobro in imajo blage simptome.



V Trubarjevem domu v Loki pri Zidanemu Mostu pa je okuženih 124 oseb, od tega 93 stanovalcev. Nekaj stanovalcev je zaradi bolezni covida-19 umrlo, vendar na natančne informacije glede vzrokov smrti v domu še čakajo. Kot je zapisal direktor doma Robert Potočnik so okuženi stanovalci prostorsko ločeni od stanovalcev, pri katerih okužba ni bila potrjena, z enimi in drugimi pa delajo ločene skupine zaposlenih. V rdeči coni je tako nameščenih 90 stanovalcev, trije pa so na zdravljenju v bolnišnici.



Stanje okuženih stanovalcev je še vedno precej različno, saj imajo nekateri blažje bolezenske znake v obliki kašlja, povišane telesne temperature in podobnega, stanovalci z zahtevnejšim zdravstvenim stanjem pa so bili premeščeni v bolnišnico. Večina okužbo prestaja brez zdravstvenih težav in se počuti dobro.

Konec tedna bo sledil nov obsežnejši krog testiranja stanovalcev, pri katerih okužba doslej ni bila ugotovljena, je še navedel Potočnik.



NLB s ponedeljkom začasno krajša delovni čas poslovalnic

NLB bo s ponedeljkom zaradi epidemioloških razmer začasno prešla na skrajšani delovni čas poslovalnic. Odprte bodo vsak delovnik od 8. do 15. ure. Kot so sporočili, večjega zapiranja enot ne predvidevajo, vendar se lahko to ob nadaljnjem zaostrovanju razmer spremeni. Stranke ob tem pozivajo, naj poslovalnico obiščejo le, če je to nujno.

V četrtek so pri nas potrdili 1656 novih okužb z virusom sars-cov-2, kažejo podatki Covid-19 sledilnika. Gre za rahel padec števila okužb v primerjavi z dnevom prej, ko so bili testi pozitivnih pri 1668 posameznikih . V četrtek so vzeli 6745 brisov, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 24,6-odstoten (dan prej je bilo opravljenih 6215 testov, pozitivnih je bilo skoraj 27 odstotkov). Umrle so še tri osebe, skupaj 214.Izpolnjeni so vsi trije pogoji za sprejetje tretjega paketa ukrepov z rdečega seznama; v bolnišnicah je 394 pacientov s covidom (na novo so jih sprejeli 69, 28 so jih odpustili, trije pa so umrli), na intenzivnih enotah jih je 67, pet več kot dan prej, incidenca okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je narasla na 546, saj je aktivnih primerov 11.434. Od začetka epidemije so okužbo potrdili pri 19.307 ljudeh.Preberite tudi:Premierje v četrtek po seji vlade sporočil, da se od sobote za teden dni zaustavlja javno življenje v državi z nekaterimi izjemami . O tem, ali bodo ta zadnji ukrep še podaljšali, naj bi vlada na podlagi epidemioloških podatkov odločala na seji naslednji teden, je v večernih poročilih pojasnilPredvidoma ob 11. uri bo tiskovna konferenca vlade, kjer bodo pojasnjevali nove ukrepe