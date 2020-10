Neuradno: črne napovedi Kacina se niso uresničile

Uradni vladni govorecje v nedeljo za ponedeljek, a se po neuradnih podatkih Siola njegova napoved ni uresničila. V ponedeljek naj bi odkrili 794 okužb, kar je sicer več kot dan prej (537), a manj kot na rekordni pretekli petek, ko so potrdili 898 okužb z virusom sars-cov-2. Opravljenih je bilo 4.326 testov, poroča 24ur.com, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 18,4 odstotka, nekaj manj kot v nedeljo, ko je bil delež pozitivnih 20,36 odstotka.Preberite tudi:S ponedeljkom je vlada razglasila epidemijo, z današnjim dnem pa uvedla policijsko uro med 21. in 6. uro. Vodja vladne strokovne skupine za covid 19je v ponedeljek ocenila, da je aktivno okužen eden od 100 Slovencev. Njene napovedi za naprej niso optimistične , tudi če bodo do zdaj sprejeti ukrepi delovali. Po oceni skupine strokovnjakov lahko že v drugem tednu pričakujemo od 480 do 680 bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo, in od 80 do 190 ljudi na intenzivni negi. Brez uvedbe ukrepov bi bila situacija še slabša, je poudarila.