Neuradni podatki: preko 1600 okuženih

Javila se je lepa Maja: to sporoča tik pred rokom poroda (FOTO)

Alen Kobilica in Maja Prašnikar veljata za enega najlepših slovenskih parov in kar nekaj časa je trajalo, da sta javnosti priznala, da sta zaljubljena do ušes. »Zaljubljena sva in zelo nama je lepo,« sta nam takrat zaupala. Simpatična svetlolaska in najuspešnejši slovenski maneken ter poslovnež pa sta kmalu navdušila še z eno lepo novico.