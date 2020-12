Praznični mehurček tudi za prijatelje, Kacin napovedal še »nekaj lepega« (VIDEO)

Že danes nove spremembe

Podaljšali ukrepe do junija 2021

Obiski dovoljeni ob upoštevanju ukrepov

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. FOTO: Uroš Hočevar

Nestrpno čakanje na boljšo epidemiološko sliko v Sloveniji se nadaljuje. Po včerajšnjem velikem številu okužb je današnja številka vendarle spet nekoliko manjša . Je to znanilec boljših časov?V sredo so sicer opravili 6350 testov in potrdili 1642 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 25,8-odstoten, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1229 covidnih bolnikov, od katerih jih je 208 potrebovalo intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 116 oseb, umrlo pa je 43 bolnikov s covidom-19.Preberite tudi:O aktualnem stanju z zvezi s koronavirusom in tudi ukrepih, ki jih je včeraj podaljšala vlada , sta na današnji novinarski konferenci spregovorila, pa tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti»Podatki kažejo, da so ukrepi učinkoviti in da v primeru, ko se vsi držimo ukrepov, epidemijo res lahko bolj omejimo in na daljši rok tudi premagamo. Vnovičen poziv vsem k upoštevanju samozaščitnih ukrepov,« je o novih številkah povedal Kacin. Včeraj je bilo tako potrjenih 207 manj okužb kot prejšnjo sredo. »Primerjalno glede na prejšnji teden se število novo odkritih okužb znižuje že peti dan zapored.«Kacin je delno odgovoril tudi na vprašanje o tem, koliko ljudi bo lahko sedelo pri mizi za božično večerjo. Kot je povedal, bo določeno maksimalno število ljudi, v to število pa ne bodo všteti otroci. Poleg tega ne bo nujno, da bodo to le družinski člani, temveč tudi drugi - samski, prijatelji. »Takoj ko bo sprejet načrt, vas bomo s tem tudi seznanili. Že včeraj sem povedal, da otroci ne štejejo pri tem vprašanju. Gre za omejitev števila odraslih oseb, otroci pa so pri tem dodatek.«Kacin je tudi napovedal, da bo vlada danes na dopisni seji obravnavala še nekatere spremembe pri odprtju storitvenih dejavnostih, ki jih včeraj zaradi časovne stiske niso uvrstili na dnevni red seje vlade na Brdu. Tako je ob vprašanju o tem, ali pričakujejo, da bodo ljudje kršili odloke ter oblačila in obutev kupovali v štirih regijah, kjer je to dovoljeno, tudi namignil, da bo že na popoldanski konferenci v zvezi s tem sporočil »kaj več in kaj lepega«.Vlada je sprejela določene ukrepe, ki za zdaj veljajo do 23. decembra, že včeraj so sprejeli odlok o odprtju kulturnih ustanov, ki velja do 29. decembra. Odločitev o tem, katere dejavnosti se bodo zaustavile in katere nadaljevale, pa bo vlada sprejela, ko bo pripravljen načrt ukrepov za praznični čas. »Zagotovo pa lahko potrdim, da bo, ne glede na vse druge okoliščine, potniški promet deloval tudi med prazniki.«Po slabem mesecu bolniške odsotnosti se je na delo vrnil minister Cigler Kralj, ki je uspešno premagal covid in se ob tem zahvalil vsem zdravstvenim delavcem. »Na lastni koži sem občutil, da virus, ni mačji kašelj,« je povedal uvodoma.Vlada je včeraj podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa za šest mesecev, do 30. junija 2021. Kot pravi Cigler Kralj je ta še vedno zelo potreben in nujen, sicer bi krononakriza prinesla še večje število brezposelnih. Podatki ZRSZ kažejo, da je v ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa vključenih 4.469 delodajalcev za skupno 22.531 zaposlenih oseb. Do 30. novembra 2020 bo v okviru ukrepa delodajalcem izplačanih 17.265.138,82 evrov.»Dnevno spremljamo razmere v socialno varstvenih zavodih. Z direktorji v stiku preko videokonferenc, dnevno s tistimi, ki se soočajo z največjim porastom okužb. Vodimo in usmerjamo DSO, od 1. dneva mandata odgovarjamo na najnujnejše potrebe. Domovom pomagamo z dodatnimi kadri, zagotovljeni so dodatki za zaposlene zaradi dela v rizičnih razmerah, domovi imajo vse potrebne protokole, navodila, sodelovanje ministrstva z domovi, zdravstvom in civilno zaščito je že ustaljena praska,« je povedal minister in tudi poudaril, da je sam že v novembru pozval domove, da začnejo s hitrimi testi. Dejal je tudi, da to zdaj že kaže prve pozitivne znake okrevanja. »Hitre teste smo uvedli takoj, ko si je bila stroka enotna o njihovi uporabi.«»Čutimo stisko stanovalcev in svojcev, ker se v teh razmerah ne morejo srečevati, zato smo zagotovili vse možnosti, da se bodo lahko izvajali obiski ob vseh ukrepih. Bistveno vodilo je čustveno, psihično in zdravstveno dobro počutje stanovalcev. Pozivam vse k odgovornemu ravnanju,« je o domovih za starejše povedal minister in se zahvalil vsem, ki se trudijo v tem prazničnem času razveselili starejše.