TRAGEDIJA

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču

Poslavljajo se od uglednega lovca, kinologa in sokolarja.
Fotografija: V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images

N. Č.
14.08.2025 ob 14:47
N. Č.
Čas branja: 1:33 min.

Z Lovske zveze Slovenije so sporočili žalostno vest, da je v 65. letu starosti umrl Dragan Zemljič – »velik človek, predan lovec, kinolog in sokolar, ki je s svojim znanjem, delom in osebnostjo pustil globoko sled v slovenskem lovstvu«.

Usodna poškodba glave ob nesrečnem padcu je tragično prekinila njegovo življenjsko pot.

Dragan Zemljič. FOTO: Pojbič Jože
Po izobrazbi doktor veterinarske medicine je dolga leta vodil Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci. V lovstvu je bil dejaven na vseh ravneh – od matične Lovske družine Ljutomer, kjer je deloval kot gospodar in mentor, do Zveze lovskih družin Prlekija, Lovsko upravljavskega območja ter Lovske zveze Slovenije, kjer je bil član komisije za upravljanje z divjadjo.

Kot ugleden mednarodni kinološki sodnik in aktiven član Društva ljubiteljev ptičarjev je bil nepogrešljiv tudi v kinoloških krogih.

Poleg tega je bil eden od stebrov Sokolarske zveze Slovenije in član Sokolarskega društva Pomurja, kjer je tudi lani uradno odprl 15. lov s sokoli v Pomurju.

Kljub svoji prirojeni skromnosti je užival velik ugled, ki je temeljil na osebnosti, sposobnostih, znanju in predanosti.

Iz Lovske zveze Slovenije so ob izgubi zapisali: »Spoštovani lovski tovariš, počivaj v miru. V srcih in spominu tistih, ki smo te poznali, ostajaš za vedno.«

