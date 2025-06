Nesrečna ljubezen povezala Hrvate in Slovence (FOTO)

Pred več kot šestimi stoletji je ljubezen povezala Veroniko Deseniško in Friderika II. Celjskega, a se je zgodba po ukazu Friderikovega očeta Hermana II. Celjskega končala z nasilno smrtjo na gradu Ojstrica pri Taboru v Savinjski dolini pod impozantnim stožčastim hribom Krvavica, katerega skale naj bi bile rdeče od Veronikine krvi.

Ta nesrečna ljubezen je 600 let po Veronikini smrti povezala tri društva, in sicer Kulturnozgodovinsko in turistično društvo Tabor iz Občine Tabor v Spodnji Savinjski dolini, Kuburaško društvo Tri kralja iz Jakovlja v Hrvaškem Zagorju in Kuburaško društvo Desinićka kubura iz Desinića, Veronikinega rojstnega kraja.

Predstavniki vseh treh društev, ki jih je povezal projekt Ljubezen.

Rezultat sodelovanja je skupni evropski projekt na temo ljubezen, posvečen Veroniki Deseniški in Frideriku II. Celjskemu, za katerega sicer niso pridobili razpisanih sredstev, so pa kljub temu izdali skupno zloženko in še bolj utrdili vezi. O tem priča tudi tradicionalna prireditev na gradu Veliki Tabor v kraju Desinić v hrvaškem Zagorju, ki jo vsako leto pripravijo z namenom ohranjanja nesnovne kulturne dediščine ter promocije in popularizacije delovanja kuburaških društev. Lani so vsa tri društva podpisala sporazum o sodelovanju pri evropskem projektu, zloženko, natisnjeno v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, pa so na gradu Veliki Tabor predstavili in vsem udeležencem dogodka tudi razdelili.

600 let mineva od Veronikine smrti.

Veliki Tabor, kamor naj bi zazidali Veroniko Deseniško.

Kubure in smodnik

Prireditev se je začela s slavnostnim postrojem in predstavitvijo enajstih kuburaških društev iz domačega Desinića, Pregrade, Huma na Sutli, Jakovlja, Svete Nedelje, Zagorskih sel, Kraljevca na Sutli, Kostela, Stipernice, Vinagore in Pršlina. Pred številnim občinstvom sta v imenu organizatorjev spregovorila Jurica Sabol, direktor Muzeja Hrvaškega Zagorja, in Milivoje Dravinec, predsednik kuburaškega društva Desinićka kubura.

V imenu Občine Desinić je obiskovalce z nekaj primernimi besedami nagovoril župan Zvonko Škreblin, nato pa so se predstavila gostujoča kuburaška društva. V imenu Kulturno-zgodovinskega in turističnega društva Tabor in njegove sekcije Ojstriške gospode je udeležence nagovorila predsednica Hani Zamuda, ki z možem Feliksom predstavlja grofico in grofa Schrattenbach z gradu Ojstrica, kjer je bila utopljena Veronika Desenška. Predsednikoma kuburaških društev ter županu Desinića je izročila spominski uokvirjeni dokument s podobo nekdanjega gradu Ojstrica ter kuverto in znamko, posvečeno 600. obletnici Veronikine smrti, ki jo je izdala Pošta Slovenije in je bila predstavljena na slovesni prireditvi v Domu krajanov v Taboru na začetku leta. Gostom so organizatorji nato predstavili umetnost polnjenja kubur in izdelovanja smodnika. O kuburaštvu in kuburah je spregovoril dr. Danijel Crnić, Josip Jesih, slovenski izdelovalec smodnika, pa je pokazal, kako se polnijo te pištole.

Josip Jesih med prikazom polnjena kubare.

Kuburaši so se nato postrojili pred Velikim Taborom, kjer so streljali iz kubur in topov, še pred tem pa so najmlajši obiskovalci iz kletke izpustili bele golobe in tako poslali sporočilo miru, ljubezni in sreče. Po tradicionalnem pokanju se je druženje nadaljevalo v notranjosti gradu ob dobrotah, ki so jih pripravila vsa tri sodelujoča društva v skupnem projektu Ljubezen. Obiskovalci so lahko okusili tudi fižolovo mineštro in jedi z žara, dobro pa je bilo poskrbljeno tudi za suha grla in glasbo. Ob tem so lahko spoznali lepo urejen grad, v katerega naj bi zazidali ubogo Veroniko, in njegovo zgodovino, ki jo razodevajo razstavljeni dokumenti in predmeti. A to je le ena plat legende, saj naj bi po zgodovinskih virih Veroniko utopili na gradu Ojstrica, jo pokopali v Braslovčah, od tam pa naj bi Friderik njen grob prestavil v kartuzijo Jurklošter.

Množica obiskovalcev je z zanimanjem spremljala streljanje s kuburami in topovi.

Ojstriška gospoda ob svojem omizju