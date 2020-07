Nesreča zaprla štajerko, na meji že gneča

Štajerska avtocesta. FOTO: Dars

Dela na avtocestah:



- Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt priključek Ljubljana jug proti Dolenjski. Obvoz preko priključka Industrijska cona Rudnik.

- Zaradi obnovitvenih del bo predvidoma do 22. ure zaprta vipavska hitra cesta med priključkoma Šempeter in Selo proti Nanosu. Zaprta sta tudi uvoza Šempeter in Vogrsko proti Nanosu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, je pa promet oviran tudi proti Novi Gorici.

- Na pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru.

- Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 t v obe smeri.

- V nedeljo bo med 8. in 10. uro polurna popolna zapora izvoza Ljubljana jug na južni ljubljanski obvoznici iz smeri Kozarij zaradi montaže števca prometa.

Štajerska avtoceste je pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani zaprta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče.Prehitevalni pas ostaja je zaprt proti Mariboru.Po infarkni soboti na slovenskih cestah, se tudi danes po njih vijejo kače pločevine, turisti namreč nadaljujejo svojo pot proti Hrvaški. Za prestop slovensko-hrvaške meje je čakalna doba na mejnih prehodih Gruškovje, Dobovec in Jelšane.Najdlje morajo vozniki osebnih avtomobilov trenutno čakati pred mejnim prehodom Gruškovje, kjer je čakalna doba za izstop iz naše države uro in pol. Do zastoja prihaja na podravski avtocesti že pri priključku Zakl v smeri Hrvaške. Približno 40 minut je treba za izstop iz Slovenije čakati na bližnjem mejnem prehodu Dobovec, na Jelšanah pa približno pol ure.Še gostejši promet je pričakovati popoldne in v večernih urah, ko se bodo turisti vračali proti urbanim središčem.