Zaradi voznika, ki je vozil v napačni smeri na štajerski avtocesti, je obstajala nevarnost za voznike iz smeri Avstrije proti Pesnici.

Primorska avtocesta je bila zaprta proti Ljubljani zaradi prometne nesreče v predoru Dekani. Obvoz je bil za osebna vozila po regionalni cesti med Srminom in Črnim Kalom, je poročal prometnoinformacijski center.Predor Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi nadzora in zastoja.Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Ljubljani.Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja in Gruškovje, kjer tovornjaki za vstop v Slovenijo čakajo več kot dve uri.