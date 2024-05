Nesreča v predoru popolnoma zaprla avtocesto, nastali so zastoji (FOTO)

Malo pred 6. uro se je na štajerski avtocesti med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, zaradi česar je bil predor Trojane približno eno uro popolnoma zaprt. Malo pred 8. uro so s prometno-informacijskega centra sporočili, da so posledice nesreče odstranili.

Na tem mestu še vedno ostaja zastoj, prav tako na regionalni cesti.