Neslana šala: oskrunili slovenske velikane v Gornji Radgoni

Dušan Zagorc. FOTO: O. B.

Maske na Aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni. FOTO: O. B.

Žalostno je v teh zimskih dneh spremljati, kako pogosto se objestneži in vandali spravljajo na tujo, večinoma družbeno lastnino. Potem ko so v pomurski regiji v minulih dneh uničevali grobove na beltinskem pokopališču, pa deskarski park v Turnišču in Zdravstveni center na Tišini, se je neznanec v soboto, 9. januarja, popoldne spravil na velikane z območja Gornje Radgone.V Aleji velikih, kjer so kipi 10 bolj ali manj znanih Radgončanov, je neznanec namreč trem izmed njih (, ki je bil rojen pred natanko 115 leti,in), čez nos in usta nataknil zaščitno masko. Kot da bi oni bili krivi, da moramo mi tudi zaradi lastnih napak uporabljati maske. Res je sicer, da v tem primeru ni šlo za uničevanje, bolj za neslano šalo, ampak tudi to nekoliko diši po vandalizmu in celo skrunitvi spomenikov.»Kot vsak dan sem tudi tokrat šel na sprehod ob Muri in nato standardno mimo Aleje velikih proti domu. Tako sem naletel na to nečedno početje. Ne vem, kaj je hotel sporočiti storilec? Vsaj maske so bile nove. Seveda sem jih odstranil s treh doprsnih kipov«, nam je povedal, tudi idejni oče aleje.Kakor koli že, območje Gornje Radgone je Sloveniji in svetu dalo veliko znanih in priznanih ljudi različnih generacij in profilov. In v želji, da bi se jim vsaj malo oddolžili, že od leta 2006 v Aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni pri cerkvi svetega Petra in spominskem obeležju Nikoli več postavljajo doprsne kipe zaslužnim ljudem.Prvi spomenik je dobil akademik dr.Trstenjak, filozofski antropolog, psiholog in teolog – kipar:, odkrit 29. 9. 2006.Drugi in tretji kip sta bila sočasno odkrita 16. 12. 2007.Drugi kip:, jezikoslovec in nabožni pisatelj – kipar:Tretji kip:Krempl, narodni buditelj, cerkveni pisec in zgodovinar – kipar:Četrti kip:, pesnik, pisatelj – kipar:, odkritje 17. 10. 2008.Peti kip:, izdelovalec protetičnih pripomočkov – kipar:, odkritje 16. 6. 2009.Šesti kip:, bibliograf – kipar: Mirsad Begić, odkritje 2. 10. 2009.Sedmi kip:, bibliograf in literarni zgodovinar – kipar:, odkritje 21. 6. 2010.Osmi kip:, filozof – kipar:, odkritje 30. 10. 2010.Deveti kip:iz Radgone, v strokovni literaturi tudi), slikar – kipar: Mirko Bratuša, odkritje: 1. 10. 2012.Deseti kip: generalMaister (1874–1924), borec za severno mejo, poveljnik Maribora, ob 100-letnici bojev za severno mejo – kipar: Mirko Bratuša, kip odkrit: 23. 11. 2018.