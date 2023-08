Nervoza na poplavljenih območjih: pozivi prostovoljcem, da pomagajo pri polnjenju vreč

To, česar so se prebivalci na nedavno poplavljenih območjih najbolj bali, se je danes začelo dogajati. Napovedane so nove močne padavine, Arso je pred kratkim oranžno opozorilo spremenil v rdečo ... Struge rek na poplavljenih območjih pa so večinoma še vedno v istem stanju, kot so bile po poplavah. Le manjšo dolžino strug po krajih jim je uspelo poglobiti, zatem so dela zastala. Razdejanje je bilo zelo obsežno, ne gre vsega postoriti takoj, ampak zdaj ljudje, ki so se danes znašli v novi nevarnosti, to težko razumejo. Zaradi nanesenega materiala v strugah rek so znova prepuščeni na milost in nemilost naravi. Samo upajo lahko, da danes dežja ne bo toliko, kot ga je bilo pred nekaj tedni.

Ampak upanje ne bo dovolj. Župani krajev, ki so bili prejšnjič najbolj prizadeti, pozivajo krajane, naj pokrijejo razpoke na plazovih s PVC folijo in se obnašajo čim bolj samozaščitno. Plazov je bilo ogromno, številna pobočja so tik pred tem, da spolzijo, zato je živčnost pri ljudeh povsem razumljiva.

Poziv Črnjanom: Vse občane pozivamo, da še danes izvedejo vse možne samo zaščitne ukrepe, da bi tako preprečili ponovno škodo v primeru razlivanja vodotokov. Na varno, čim dlje od strug potokov in rek, je treba umakniti avtomobile in drug material, ki se nahaja ob strugah. S protipoplavnimi vrečami preprečite ali vsaj omejite razlivanja vode in njeno prodiranje v hiše. Plazove ter udore in odtrganine zemljine je potrebno prekriti s PVC gradbeno folijo. Spremljajte jutrišnje vremensko dogajanje in razmere v vaši neposredni okolici in še pravočasno ukrepajte ali pokličite pomoč. Pazite nase in na druge!

V Črni na Koroškem pozivajo prostovoljce, da nujno potrebujejo pomoč pri polnjenju vreč. Ljudje se še predobro spomnijo, kako neukrotljivo se je razlila Meža in njeni pritoki, zato hitijo s pripravami pred popoldansko ujmo.Arso je največje naraščanje vodotokov na območju Karavank napovedal za popoldan in zvečer.

Še včeraj se je županja občine Črna Romana Lesjak na svojem Facebook profilu jezila nad odgovornimi, ki niso zagotovili dovolj mehanizacije za urejanje vodotokov in gradnje škarp na najbolj ogroženih območjih. Danes časa za jezo in pozive ni več. Spet se je treba soočiti s kruto realnostjo in bližajočo se nevihto ter si pomagati sam, kolikor je to pač mogoče.

Agencija za okolje je v nedeljo na izredni novinarski konferenci opozorila, da Sloveniji grozijo nove poplave. Dopoldne bodo padavine zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle nad vso Slovenijo. Več o tem, kaj pomeni rdeči alarm, preberite tukaj.