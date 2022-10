Nerodnost ministra Matjaža Hana: ste videli, kaj je izjavil med oddajo v živo? (VIDEO)

Cene se višajo in zglede, kako rast ustaviti, se išče tudi v tujini. V Odmevih so ministra za gospodarstvo Matjaža Hana vprašali, zakaj ne oblikujemo kapice na ceno plina in elektrike, kot sta to storili Španija in Portugalska.

»Španija in Portugalska imata drug sistem,« je začel minister Han. »Glede na to, da sta to državi, ki sta otoški, nimata sistema, kot ga imajo druge evropske države, ki so na celini. One imajo drugo matematiko. Morate vedeti, da so one plin, ki smo ga mi v prejšnjih letih zelo poceni kupovali, kupovale bistveno dražje. So neke specifike, ki jih moraš zelo dobro poznati.«

Tviteraši so zagnali motorje in izkoristili priložnost za obračun z ministrom. Njihovih komentarjev ne bomo povzemali.