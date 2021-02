Nepripravljeni slovenski otroci? Vse več otrok eno leto kasneje v šolo

Otroci rojeni leta 2015 bodo letos jeseni prvič sedli v šolske klopi. Za vpis morajo poskrbeti starši okoli 21 tisoč otrok, čas pa imajo do konca februarja.



Težav s tem načelno ne bi smelo biti. Starši namreč domov prejmejo vabilo osnovne šole iz okoliša, kjer prebivajo, je v oddaji Dobro jutro na nacionalni RTV Slovenija pojasnil državni sekretar z ministrstva, pristojnega za šolstvo, Damir Orehovec. V vabilu je navedeno, kje naj se zglasijo, da vpišejo otroka. Orehovec predlaga, da je mogoče smiselno, da gre s starši v šolo tudi otrok, če je še ni videl, in da spozna svetovalno delavko. V isti sapi sicer dodaja, da to seveda ni pogoj, sploh pa v času epidemije. Pomembno je, da se upošteva tisto, kar bo v vabilu napisano.

Niso prejeli vabila

​Kaj, če starši vabila niso prejeli? Če vabila niso dobili, naj stopijo do šole in vprašajo, pravi državni sekretar. Na nacionalni ravni se vpis dogaja zdaj, bo pa vpis za zamudnike mogoč tudi kasneje, je dodal.

Otroka bi vpisali v šolo v drugem okolišu

Starši se lahko odločijo za šolanje v drugem okolišu. A Orehovec pravi, da naj ga starši najprej vpišejo tja, kamor je povabljen, nato pa še preliminarno na drugo šolo. Če je namreč otrok v drugem okolišu, kamor starši želijo vpisati otroka, dovolj, imajo prednost otroci iz tistega okoliša.

Eno leto otroštva več

V zadnjih letih se povečuje število tistih otrok, ki odhod v prvi razred odložijo. Takšnih je že okoli 12 odstotkov otrok. Kot pojasnjuje Orehovec, ni pomembno, ali je otrok rojen februarja ali decembra. Zakon namreč govori o letu rojstva. To pomeni, četudi bo otrok dopolnil šest let decembra, se ga vpiše. Seveda je mogoče, da starš podvomi, da je otrok pripravljen, in to pove svetovalni delavki. Ravnatelj nato imenuje komisijo, z odločbo pa se sprejme odločitev o odložitvi odhoda v šolo. Običajno je izdana tri mesece pred začetkom šolskega leta.



Izredni dopust na prvi šolski dan? Orehovec pravi, da je odvisno od delodajalca. Ob tej priložnosti je pozval delodajalce, ki bi to mogoče ovirali, da tega ne počno. Otrok si namreč dan, ko prestopi prag šole, zapomni za vse življenje.

