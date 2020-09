Neprijetno presenečenje za Janševo državno sekretarko

Vožnja s taksijem zna biti zanimiva, sploh ko voznik izstavi račun. V zadnjih dneh se je na družabnih omrežjih vnela debata o cenah taksi storitev v Portorožu, pobudo pa je dala državna sekretarka Jelka Godec. Iz svoje izkušnje je povedala, da 1,7 kilometra vožnje v Portorožu stane 10 evrov. »Je rekel natakar, da je to osnovna tarifa (smeh),« je dodala.



Mnogi so ji pritrdili, da je taksi na Obali res drag, drugi so se obregnili ob razdaljo in pripomnili, da takšno pot raje premagajo peš. Na to se je odzvala tudi Godčeva in pojasnila, da je v družbi nazaj šla peš.



Ob zgodbi Jelke Godce so nekateri spomnili še na Uber, ki da bi odpravil odiranje strank. Gre za naročilo prevoza prek mobilne aplikacije, kjer stranka sama izbere želeno vozilo, izdatek je znan vnaprej, vozniki pa dobivajo ocene. Slovenija ga (še vedno) nima.



Mimogrede, že pred časom so mediji objavili, da ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec, že pripravlja zakonodajo, ki bo omogočila prihod Uberja.