Neprijetna vprašanja za Janšo: Šarec, Mesec in Trček pričakujejo odgovor

Izredna seja DZ, ki se bo začela danes opoldne in bo potekala do petka, se bo kot sicer običajna redna seja začela s poslanskimi vprašanji vladni ekipi, premier Janez Janša pa bo postregel z odgovori.



Poslanec SD Franc Trček želi vedeti, kako se bo vlada spopadla »z vse bolj tragično statistiko epidemije, ko bi tudi na podlagi izkušenj prvega vala lahko predvideli, da samo zapiranje države oz. 'lockdown' za dolgoročno in uspešno spopadanje z epidemijo ne bo dovolj«.



Koordinator Levice Luka Mesec je za premierja napovedal vprašanje v zvezi z »najučinkovitejšim ukrepom za obvladovanje epidemije«, natančneje vsebine vprašanja ni opredelil. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa bo med drugim odgovarjal na vprašanje v zvezi s kadrovskimi težavami zdravstva pri oskrbi bolnikov s covidom 19.



Predsednik LMŠ Marjan Šarec bo predsednika vlade vprašal glede aktualnega dogajanja v državi. Natančneje vsebine poslanskega vprašanja ni opredelil.



Vodja poslanske skupine koalicijske SMC Janja Sluga na premierja naslavlja vprašanje v zvezi z ureditvijo celovite rabe konoplje. Zanima jo, ali vlada podpira namere SMC po celoviti ureditvi tega področja in katere korake lahko od vlade pričakujejo.



Na seji DZ bo zaradi epidemioloških razmer poslancem omogočeno sodelovanje na daljavo. Ker poslovnik DZ predvideva možnost sodelovanja na seji na daljavo le za izredne seje, so za november vse predvidene točke z redne prestavili na izredno sejo (v enakem terminskem obdobju).