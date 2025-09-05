Nepridipravi zlorabili Eriko Žnidaršič

Neznani nateguni so spet zlorabili podobo naše spletne strani. Ustvarili so skrpucalo, ki daje vtis, da bralec prebira "prave" Slovenske novice. Torej tiste, ki jim mesečno zaupa prek 660.000 Slovenk in Slovencev, ki vas štejemo med naše bralce.

Med zlorabljenimi je tokrat tudi novinarka nacionalke in voditeljica oddaje Tarča, Erika Žnidaršič. Neznani kriminalci so začeli širiti dezinformacije, da naj bi nacionalka uničila eno od oddaj, kjer naj bi Erika poročala o nekakšnem kriptožetonu, s katerim bi čudežno lahko obogatel vsak Slovenec. A kaj, ko za ta kriptožeton še nikoli ni nihče slišal, saj gre, kakopak, za navaden nateg lahkovernih. Vest na prvi pogled izgleda verodostojno, saj uporablja grafično podobo naše spletne strani, skupaj z logotipom Novic.

Na tem mestu opozarjamo bralce: bodite previdni, nepridipravi prežijo za vašimi denarnicami in vas poskušajo ujeti na limanice. Če ste si v mislih že zidali novo vilo in v garažo parkirali lamborghinija, vas moramo razočarati. Bogastvo vas ne čaka, žal, in ne Erika ne redakcija Slovenskih novic vam tu ne more pomagati. Nateguni vas bodo poskusili prepričati v investicijo v ničvredni kriptožeton, z vpisom bančnih podatkov pa jim boste dali tudi način, da vam spraznijo bančni račun.

Kako ravnati?

Posebej bodite pozorni pri vsebini, ki se širi preko plačanih objav na Facebooku. In se bere prelepo, da bi bilo res, ali pa poskuša šokirati z neverjetnimi napovedmi. Preverite, na kateri spletni naslov ta vsebina vodi. Če sta naslova slovenskenovice.si ali delo.si, potem je vsebina varna in preverjena, saj za njo stojimo večkrat nagrajeni in z naslovom najbolj zaupanja vredne blagovne znamke okronani novinarji in mediji. Če pa je naslov strani nerazumljiv in v tujem jeziku, stran pa daje vtis, da je slovenska, pa je to znak za alarm.

Takole so nepridipravi zlorabili podobo Erike Žnidaršič in Slovenskih novic. Celotna vsebina je lažna. Ostro oko takoj vidi, da je nekaj narobe, saj povezava ne vodi na naš portal slovenskenovice.si, ampak na neko neznano spletno stran "Allegedcheek" FOTO: posnetek zaslona

V preteklosti smo že večkrat opozarjali na zlorabljene znane Slovence. Med njimi najdemo premierja Roberta Goloba (ki so ga zlorabili celo večkrat), Rebeko Dremelj, Boštjana Romiha, Mirka Tuša, Pio Zemljič. oddajo Masterchef, Tanjo Žagar, Natalijo Verboten, Rosvito Pesek, Heleno Blagne in celo našega štajerskega slavčka Damjana Murka.