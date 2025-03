Kdo bi storil kaj takega?! Na progo nastavili pragove, vlak s potniki obtičal v predoru

Železniški promet med Celjem in Velenjem je prekinjen, saj so neznani storilci na progo nastavili težke predmete. Kot nam je sporočil bralec Gregor, tamkajšnji šolarji poročajo o zmedi na postajah.

»Zaradi izrednega dogodka bo do nadaljnjega na relaciji Celje–Velenje in obratno za vse vlake organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Razlog: neznani storilci so na progo nastavili težke predmete. Na kraju dogodka je tudi policija,« se glasi izredno obvestilo Slovenskih železnic.

Vlak obtičal v predoru

Kot so nam pojasnili na celjski policijski upravi, so bili malo po 5. uri obveščeni, da je v železniškem predoru v Šmartnem ob Paki, potniški vlak, na katerem je bilo več potnikov, zapeljal na na železniške pragove, ki ji jih je neznani storilec nastavil na železniško progo. Nekaj pragov se je zagozdilo pod vlak, ki je obstal v predoru.

Po prvih podatkih ni bil v dogodku nihče poškodovan.

Ogled kraja dejanja poteka. Več informacij bo znanih, ko bo ogled zaključen.

Imate zgodbo za nas? Pošljite nam fotografije.