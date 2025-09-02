SLOVO

Nepričakovano umrl Daniel Planinšec

Bil je znani mariborski odvetnik. Star je bil 63 let.
Fotografija: V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images

N. Č.
02.09.2025 ob 15:31
02.09.2025 ob 15:31
N. Č.
02.09.2025 ob 15:31
02.09.2025 ob 15:31

V nedeljo je v 64. letu starosti nenadoma umrl priznani mariborski odvetnik Daniel Planinšec, poroča Večer. Umrl naj bi za posledicami srčnega infarkta. 

Pravo je študiral v Ljubljani, kjer je leta 1986 diplomiral, dve leti kasneje pa opravil pravosodni izpit. Svojo samostojno odvetniško pisarno je odprl v začetku leta 1991 v Mariboru.

Daniel Planišec. FOTO: Osebni Arhiv
Daniel Planišec. FOTO: Osebni Arhiv

V dolgoletni karieri se je ukvarjal s kazenskim, gospodarskim in delovnim pravom. V sodni dvorani je zagovarjal tako razvpite kot manj znane stranke – in vsem namenil enako predanost, še piše Večer.

Družini izrekamo iskreno sožalje.

