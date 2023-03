Nepričakovano razkritje: mislite, da ste kupili origano, v resnici pa ga je v zmletku manj kot pol

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je testirala devet izdelkov posušenega in drobljenega origana in preverila, ali je v izdelku res le origano, pozorni pa so bili tudi na kemijske parametre in označbe. Cena nabavljenega origana je bila od 0,57 do 2,4 evra.

Dobra novica je, da je bilo osem vzorcev pristnih, slaba pa, da je en izdelek med njimi vseboval le 49 odstotkov origana, ostalo so bili večinoma oljčni listi in stebla. ZPS dodaja: »Izdelek je sicer varen za uporabo, a je vsebina neskladna z navedbami na označbi.«

Istočasno je testiranje potekalo še v Avstriji, na Danskem, v Italiji in Španiji. Preverjenih je bilo 77 vzorcev, poleg slovenskega pa so v laboratoriju zaznali neskladje še pri enem izdelku iz Italije.

Ekološki izdelek je zmagal

»Zmagovalec testa prihaja iz ekološkega kmetijstva, ima dobre kemijske lastnosti, saj vsebuje 2,56 mililitra eteričnega olja v 100 gramih. Ima tudi zelo dobro oceno za označbo in zelo dobro oceno za trajnostni vidik, saj je ekološko kmetijstvo prijazno tako do okolja kot zdravja,« razkrivajo iz ZPS.

»Za značilen vonj in okus po origanu so odgovorne hlapne organske spojine, predvsem eterična olja. Večino eteričnega olja origana predstavljata spojini timol in karvakrol. Več kot je eteričnega olja v izdelku, bolj izrazita je njegova aroma,« je pojasnila Nika Kremić iz Zveze potrošnikov Slovenije. Dodala »Tako pri zmagovalcu testa kot še pri treh preostalih izdelkih na testu smo zaman iskali podatek o poreklu, ki je za potrošnika poleg cene ključna informacija.«

Anorganski delci? Vsi vzorci skladni

Preverili so tudi vsebnosti anorganskih delcev, »saj so začimbe pogosto v zdrobljeni ali zmleti obliki, zato se v mešanico zlahka prikradejo anorganski delci, ki jih s prostim očesom ne zaznamo, lahko pa jih določimo z meritvijo vsebnosti pepela«. Iz ZPS so sporočili, da so vsi izdelki ustrezali standardu Codex Alimentarius, po katerem naj bi bilo v drobljenem origanu manj kot deset odstotkov pepela in manj kot dva odstotka v kislini netopnega pepela.

Za konec pa še nasvet: če uživate drobljene in zmlete začimbe, jih ne shranjujte predolgo, poleg tega jih shranjujete v suhem in temnem prostoru.