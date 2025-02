Nepričakovani naravni alarm! Zvončki in leska zacveteli skoraj mesec prej, v Sloveniji rekordnih 19,1 °C

V zadnjih dneh januarja se je ob jugozahodnih vetrovih močno ogrelo in temperature so presegle celo 19 °C. Na meteorološki postaji Letališče Cerklje ob Krki so za nameček izmerili tudi januarsko rekordno temperaturo, 19,1 °C, kar je silno nenavadno za to obdobje leta. Nadpovprečne temperature zraka pa so povzročile, da je mali zvonček (Galanthus nivalis L.), gre za majhno gomoljasto rastlino iz družine Amaryllidaceae, zacvetel že januarja, kar je vsaj 14 dni prej kot običajno, to pa je konec februarja oziroma v začetku marca. Ta drobna rastlina, znana po svojih belih, zvonastih cvetovih, sign...