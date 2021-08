Nepričakovana sprememba: testiranje sline ni več veljavno

Strokovna svetovalna skupina odsvetuje testiranje vzorcev sline in ga ne priznava. To pomeni, da so neveljavna potrdila o testiranju na podlagi HAGT iz sline, poroča Delo.



»Strokovna svetovalna skupina odsvetuje in ne priznava testiranje vzorcev sline na HAGT zaradi premajhne občutljivosti, o kateri se poroča tudi v literaturi. Skladno s tem so tudi neveljavna potrdila o testiranju na podlagi HAGT iz sline,« piše v obvestilu ministrstva za zdravje. V petek naj bi bili o tem obveščeni tudi izvajalci hitrih testiranj.



Strokovna skupina je to odločitev sprejela na sestanku, ki je potekal ta teden. Izvajalci pa zdaj nestrpno pričakujejo podrobnejše obrazložitve in pojasnila. Sprašujejo se namreč, kako je mogoče, da so zavrnili tudi tiste teste, ki jih priznava Evropska komisija.



Ta novica bo gotovo razburila tudi tiste, ki so se za testiranje s slino odločali, ker je to manj invazivno in brezstično. Zmeda bi lahko nastala tudi na mejnih prehodih, saj je iz obvestila mogoče razbrati, da testiranja, ki so bila opravljena v teh dneh, niso veljavna.



