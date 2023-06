Nepričakovana novica iz vrst SDS: Janša naj bi napovedal, da ne bo več kandidiral

Janez Janša naj bi napovedal, da na naslednjem kongresu stranke ne bo več kandidiral za predsednika stranke. Po poročanju N1 naj bi to novico poslancem predal pred več kot pol leta, in sicer novembra na redni tedenski seji, ki so jo imeli v Destrniku.

Novico naj bi 27 poslancem sporočil po trojnem referendumu, na katerem je SDS doživela trojni poraz, Anže Logar pa poraz na predsedniških volitvah proti Nataši Pirc Musar. Logar je sicer na teh volitvah prejel več glasov, kot jih je kadar koli dobila stranka Janeza Janše.

Portal še poroča, da naj bi Janša pozval Logarja, da se bo moral odločiti, kakšna bo njegova nadaljnja politična pot, in da se bo moral odločiti, ali bo prevzel vodenje SDS. Ob tem naj bi napovedal, da na naslednjem kongresu leta 2025 ne bo več kandidiral. Od članov stranke naj bi pričakoval poenotenje, saj naj si ne bi želel, da bi stranka, v katero je vložil tako veliko, končala klavrno.

Logar vprašanj, ki so vezana na dogajanje znotraj stranke, ne komentira, brez komentarja so tudi v SDS.

S figo v žepu?

Nekateri menda dvomijo, da Janša misli resno, ker naj bi že pred kakšnim desetletjem napovedal, da bo na čelu stranke le še mandat ali dva, a še vedno vztraja. Na čelu stranke je že 30 let. Dvome o Janševi napovedi vzbuja tudi Logarjeva nedavna ustanovitev Platforme sodelovanja.

Logarja so o prevzemu stranke že mnogokrat spraševali, dva tedna po sestanku v Desterniku so ga denimo v studiu N1 vprašali, ali bi bil pripravljen kandidirati proti Janši. Dejal je, da sovražni prevzemi dostikrat ne prinesejo želenih rezultatov in da je treba o prihodnjih izzivih predebatirati znotraj stranke.