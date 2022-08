Nepričakovan zaplet na novinarski konferenci: Vili Kovačič šokiral tudi Andreja Magajno (VIDEO)

V četrtek je Andrej Magajna na novinarski konferenci napovedal kandidaturo na predsedniških volitvah. A zvezda novinarske konference ni bil Magajna temveč njegov podpornik Vili Kovačič, ki je sredi novinarske konference uprizoril pravi šov in pustil odprtih ust tudi Magajno.

Predsedniks tranke Nova socialdemokracija je napovedal, da bo kandidiral s podporo neparlamentarne stranke Nova socialdemokracija in 3000 podpisi volivcev. Magajna je izpostavil nedlovanje nadzornih institucij in korupcijo. Obregnil se je tudi ob medije, ki imajo po njegovem ključno vlogo pri nadzoru državnih institucij.

Aktivnist Vili Kovačič je med novinarsko konferenco sedel ob Magajni in mu izrekel podporo. Ko so ga novinarji vprašali, kakšna je njegova povezava z Magajno in ga vprašali, koga namerava podprti, glede na to, da je podporo obljubil tudi Nini Krajnik, pa je začel govoriti o ustavni pritožbi na sistem predsedniških volitev. Ko je povsem zašel, ga je popravil tudi Magajna in ga opomnil, da ni to tema novinarske konference. Aktivista so novinarska vprašanja in opomin Magajne razjezili, saj je vstal in jezno zapustil novinarsko konferenco. Magajna je bil po videnem v zadregi, novinarjem se je opravičeval in dejal, da se je Kovačič sam povabil na novinarsko konferenco. Dodal je celo, da bosta kot kaže z Vilijem težko sodelovala.