Nepremičninski trg: ljudje bežijo iz mest

Epidemija je dodobra razburkala nepremičninski trg. Nepremičninski strokovnjaki v Veliki Britaniji poročajo o rastočem povpraševanju po večjih bivalnih enotah stran od mestnih središč. Priča so fenomenu, ko se super bogati selijo na podeželje, da bi pobegnili pred epidemijo in zapiranjem javnega življenja v mestih. Kupujejo večmilijonske podeželske nepremičnine ali bolje rečeno grajske posesti, ki so bile več sto let v lasti aristokratov in grofov, zdaj pa si želijo živeti kot v kultni zgodovinski seriji Downton Abbey. Da se je povečalo povpraševanje po podeželju, opažajo tudi slovenski nepremičninski agenti, le da ...