Nepremičnina na Hrvaškem? Toliko so za kvadratni meter pripravljeni odšteti Slovenci

Hrvaški turistični delavci si manejo roke. Če sklepamo po uvodu v poletno sezono, se jim obeta rekordna sezona. Ker je na Hrvaškem vse težje najti dobro namestitev za dobro ceno, se mnogi, ki si to lahko privoščijo, odločijo za nakup nepremičnine. S tem se otresejo vsakoletnih skrbi in vprašanj, kam na dopust. A pri nakupu nepremičnine tam je treba biti še posebej previden.

Za nakup nepremičnine na Hrvaškem se odločajo predvsem družine, starejši pari in investicijski kupci. »Slovenski kupci kupujejo vse tipe nepremičnin na Hrvaškem, predvsem pa apartmaje. Sledijo hiše in potem zemljišča za gradnjo, torej drugo nepremičnino na obali in ob morju,« je za naš portal povedal Zoran Đukić iz nepremičninske agencije Stoja Trade. »Predvsem kupujejo za lastno uporabo in svoje potrebe, imamo pa tudi veliko investicijskih kupcev, ki kupujejo za oddajo in investiranje. Marsikateri projekt na Hrvaškem tudi omogoča kombinacijo, da se torej nepremičnina uporablja za lastni oddih, v vmesnem času pa se oddaja v najem.«

Zoran Đukić, direktor Stoja Trade. FOTO: Marko Delbello Ocepek, Delo

Slovenci so za kvadratni meter apartmaja ob morju na Hrvaškem pripravljeni odšteti do pet tisočakov. »Hiše ob morju imajo tudi nižjo ceno, odvisno od lokacije in bližina morja. Cene gradbenih zemljišč pa variirajo že od sto evrov na kvadratni meter na oddaljenih lokacijah do 1000 evrov na kvadratni meter ob morju. Kupci želijo investirati še pred sprejetju Hrvaške v evroobmočje, saj bodo cene nepremičnin dodatno narasle, k čemur bo gotovo prispeval tudi načrtovani sprejem Hrvaške v schengensko območje.«

Pasti, ki prežijo na kupce

Đukić pravi, da kakor v Sloveniji tudi v tujini priporoča nakup prek licencirane agencije, z notarjem in odvetnikom. »Enako kot v Sloveniji morajo biti kupci pozorni na pravne in stvarne napake, torej skrite napake, preveriti zemljiškoknjižno lastništvo, pridobiti hrvaško OIB-številko, predvsem pa biti pozorni na gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje in na to, ali je hiša zgrajena skladno z dokumentacijo in ali so urejene dovozne poti, ne pa kupovati na silo. Razlika je tudi, da se na Hrvaškem zaračuna provizija tudi kupcem v višini treh odstotkov. Opazili smo predvsem nezaupanje slovenskih kupcev v lokalne nepremičninske agencije. Slovenski kupec se bo za nakup nepremičnine na Hrvaškem odločil hitreje, če bo celotni postopek nakupa vodila slovenska nepremičninska agencija.«

Obonjan. FOTO: Gettyimages

Đukić napoveduje, da bodo cene nepremičnin na Hrvaškem narasle: »Hrvaški trg se je izkazal za resnično priložnost, da predstavimo slovenskim kupcem širši spekter nabora nepremičnin, ki jim jih lahko ponudimo. Predvsem bi radi poudarili, da je dober čas za nakup nepremičnine na hrvaškem trgu, saj bodo cene še narasle. Nepremičnine, predvsem v Istri, so omejene, cene na kvadratni meter pa so še vedno dostopne slovenskim kupcem glede na trenutno ponudbo nepremičnin v Sloveniji.« Po 26 letih delovanja na slovenskem trgu razmišljajo o širitvi na hrvaški trg, kjer lahko z znanjem slovenskim kupcem pomagajo pri nakupu in jih zaščitijo pred kakršnimi koli zapleti. Napovedal je še, da v kratkem začenjajo prodajo večjega projekta v Istri, pred kratkim pa so na trgu začeli prodajo apartmajev Sunnyside v Zadru.