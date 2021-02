Nepredstavljivo: to sezono še brez primera gripe

V tem času je bila od nekdaj največja pojavnost gripe, a v letošnji sezoni sploh še niso zabeležili enega samega primera. Tako kažejo podatki NIJZ. Drugih virusnih povzročiteljev dihal je bilo zadnji teden januarja nekoliko več, a so še vedno redki primeri. Kot navajajo na NIJZ, je to razumljivo, saj so testiranja prvenstveno usmerjena na novi koronavirus.



V lanski sezoni je bilo ob tem času več kot 450 obolelih z gripo na 100.000 prebivalcev, letos ni nobenega. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da je gripe kljub rednemu testiranju vzorcev v Evropi izjemno malo. Enako velja za druge države severne poloble, denimo v Kanadi ali ZDA.



Vzgojno-varstvene in šolske institucije so bile zaprte precej časa, ljudje se socialno distancirajo in upoštevajo druge nefarmacevtske ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost novega koronavirusa in hkrati delujejo tudi v smeri zmanjševanja prenosa respiratornih virusov vključno z gripo. »Potek sezone gripe je zato bistveno drugačen od vseh prejšnjih sezon, enako kot na celotni severni polobli,« navaja NIJZ.



Druge viroze se pojavljajo, a v zelo majhnem obsegu. Po podatkih NIJZ so prejšnji teden odkrili rinoviruse v osmih odstotkih testiranih vzorcev, adenoviruse v dveh odstotkih, sezonske koronaviruse v 2,5 odstotka testiranih vzorcev. Druge respiratorne viruse so dokazali le v posamičnih primerih.

