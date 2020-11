Nepozabnemu alpinistu so še gore govorile

Desetega novembra bo minilo že 11 let, odkar Tomaža Humarja ni več med nami. A spomin na edinstvenega in povsem drugačnega alpinista je še vedno zelo živ. Gozdni Joža, kot si je sam rad rekel, ni bil le prvi, ki je plezanje že daljnega leta 1999 pri vzpenjanju na Daulagiri preselil na internet, prvi je alpinizmu dodal duhovno dimenzijo. »Osemdeset odstotkov alpinizma je v glavi in samo z odprtim tretjim očesom lahko razumem steno in sprejmem nevarnosti. Na zahodu nežive narave ne doživljamo kot žive, a jaz energijo stene čutim in se polnim z njo,« je dejal leta 2002 v intervjuju za Ono.Gora je spregovorilaPri občutenju ...