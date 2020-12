Nepopisna žalost in breme, ko policija pozvoni na vrata

Ena najtežjih nalog

Smrt vselej v življenje bližnjih prinaša žalost. Sploh če se to zgodi nenadoma in nepričakovano, je šok še večji. »Si predstavljate trenutek, ko morate nekomu pozvoniti na vrata in mu povedati, da je v prometni nesreči ravnokar izgubil ljubljeno osebo?« piše policija, ki ima tudi nalogo, da sporoči sorodnikom smrt.»Lahko vam zaupamo, da je to ena najtežjih nalog, ki jih policisti počnemo. Žal je razlog mnogih smrtnih prometnih nesreč še vedno alkohol, letos smo zaradi alkohola pozvonili že na 26 domov in sporočili pretresljivo novico, zato če se zabavaš in uživaš alkohol, poišči drug prevoz, naj tvoja zabava ne uničuje življenja drugih. Nikoli za volan pod vplivom alkohola, raje pihaj 0,0 in vozi trezen.«V času epidemije zabave tako ali tako niso dovoljene, se pa vedno najdejo za volanom alkoholizirani vozniki, spomnimo se samo na skorajda tragično nesrečo pijane matere s tremi otročki, ki se je v bližini Škofje Loke prevrnila v potok Policisti zato še enkrat pozivajo, da za volan ne sedete, če ste uživali alkohol.